تتبع الوليد بن طلال.. "المملكة القابضة" لم تشتر سندات أرامكو

قال الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة طلال إبراهيم الميمان اليوم الأربعاء إن الشركة التابعة للأمير الوليد بن طلال لم تشتر سندات أرامكو السعودية، وإن برج جدة الأطول بالعالم يواجه تأخيرات.

وأضاف أن العائد على السندات "يقل قليلا" عما كانت تتوقعه شركة المملكة.

وجمعت أرامكو 12 مليار دولار في أول إصداراتها من السندات الدولية، بعد أن تلقت طلبات اكتتاب تزيد على مئة مليار دولار.

وتابع الميمان -متحدثا في مؤتمر بأبو ظبي- إن شركة المملكة وقعت ورقة الشروط لقرض بقيمة مليار دولار مع ثلاثة بنوك أجنبية وبنكين محليين.

برج جدة

وأوضح الميمان أن الشركة تتخارج من بعض الأصول الناضجة، بينما ترغب أيضا في تسييل محفظتها العقارية.

وفي مقابلة مع موقع "أرقام" قال المينان إن المملكة القابضة تواجه تأخيرات في مشروع برج جدة ترتبط بالمقاول، وأضاف أن الشركة تعمل على حلها سريعا.

وأضاف أنه في حال لم تحصل الشركة على نتائج في المواعيد المتفق عليها يمكنها إنهاء التعاقد.

وبرج جدة سيصبح عند اكتماله أطول ناطحة سحاب في العالم بطول ألف متر وبتكلفة 1.5 مليار دولار.

وبدأ تشييد البرج منذ عدة أعوام، وقال مسؤولون في وقت سابق إن البناء سينتهي بحلول 2020.