ساويرس: على الحكومة المصرية رفع يدها عن القطاع الخاص

قال رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس اليوم الاثنين إن على الدولة أن ترفع يدها عن الاستثمارات التي بوسع القطاع الخاص تنفيذها.

وصرح ساويرس خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة بأن "التدخل وزيادة الاستثمار الحكومي طارد للاستثمار الخاص".

وتباشر مصر عددا من المشاريع العملاقة بهدف تحفيز الاقتصاد، حيث أصبحت الحكومة لاعبا رئيسيا في السوق العقارية والقطاع السياحي.

وشهدت البلاد تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تناميا في الدور الاقتصادي الذي تضطلع به القوات المسلحة.

وأضاف ساويرس خلال المؤتمر أنه "متفائل بالقطاع العقاري في مصر.. كل العقارات الموجودة لا تغطي 10% من الطلب.. المشكلة ليست في الطلب على العقارات بل في تيسير الحصول عليها".

ويعاني الكثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى ابتكار أساليب تسويقية جديدة مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين 10 و15 عاما بجانب وسائل أخرى عديدة.