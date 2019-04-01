معظمها صينية.. تعرف على الهواتف المحمولة الأكثر شعبية في مصر
علاء عبد الرازق-القاهرة
تسبب تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، مما دفع المصريين إلى الاعتماد على هواتف أقل جودة وسعرا، وتتنافس شركة سامسونغ الكورية مع الهواتف الصينية في تقديم الهواتف الاقتصادية بمواصفات جيدة في السوق المصري.
يركز هذا التقرير على الهواتف المحمولة الأكثر مبيعا وشعبية في مصر خلال العام الجاري والعام المنصرم، مركزا على الفئة المتوسطة التي يتراوح سعرها بين 2000 و3500 جنيه مصري (نحو 200 دولار أميركي)، مما يجعلها في متناول الطلبة والمواطنين من الأسرة المتوسطة.
أولا: هواوي واي 7 برايم (Huawei Y7 Prime)
يحظى الإصدار الجديد من هاتف "هواوي واي 7 برايم" بشعبية كبيرة نظرا لانخفاض سعره مقارنة بمواصفاته الجيدة، حيث يبدأ سعره من 3000 جنيه، ويعتبر استثمارا لنجاح النسخة السابقة التي صدرت العام الماضي (يسميه الباعة بهاتف واي 7 برايم 2019 تمييزا عن نسخته السابقة).
أهم ما يميزه الشاشة الكبيرة، ومعالج كوالكم 450 ثماني النواة، أما سعة التخزين فتبلغ 32 غيغابايتا، كما يمتلك الهاتف كاميرا أمامية 16 ميغابكسلا وكاميرا خلفية مزدوجة 13 ميغابكسلا والثانية 2 ميغابكسل، بينما تبلغ سعة البطارية 4000 ملي أمبير في الساعة.
|يزداد إقبال المصريين على الهاتف الصيني شاومي لجودة مواصفاته مقارنة بسعره (مواقع التواصل الاجتماعي)
ثانيا: شاومي ريدمي 6 (Xiaomi Redmi 6)
يزداد إقبال المصريين على الهاتف الصيني شاومي لجودة مواصفاته مقارنة بسعره، ويحقق هاتف شاومي الجديد ريدمي 6 مبيعات كبيرة، حيث يقدم نسخته للسعة التخزينية الداخلية 32 غيغابايتا وحجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام) 3 غيغابايتات بسعر 2250 جنيها في المتوسط.
وفي نسخته ذات السعة التخزينية 64 غيغابايتا وحجم ذاكرة الوصول العشوائي 3 غيغابايتات يصل سعرها إلى 2400 جنيه، أما نسخته ذات السعة التخزينية 64 غيغابايتا وحجم ذاكرة الوصول العشوائي 4 غيغابايتات فيبلغ سعرها 2800 جنيه في المتوسط.
يتميز هذا الهاتف بتطور الكاميرا الخلفية المزدوجة بشكل كبير عن نسخته السابقة (12 ميغابكسلا و5 ميغابكسلات).
ثالثا: سامسونغ جي 6 بلس (Samsung J6 Plus)
أما شركة سامسونغ الكورية فتسعى لمنافسة الهواتف الصينية في السوق المصرية بهاتفها جي 6 بلس، الذي شهد انخفاضا كبيرا في سعره مؤخرا بمناسبة عيد الأم.
ويعتبر من أكثر الهواتف مبيعا من نوع سامسونغ في الفئة الاقتصادية حاليا، ويقدم سعة تخزينية 32 غيغابايتا وحجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام) 3 غيغابايتات، كما يمتلك كاميرا خلفية مزدوجة بجودة 13 ميغابكسلا و5 ميغابكسلات، في حين تبلغ قدرة البطارية 3300 ملي أمبير في الساعة.
|هواتف شركة أوبو الصينية تشهد رواجا كبيرا في السوق المصري وتزداد شعبية (غيتي إيميجز)
رابعا: أوبو أي 3 أس (Oppo A3S)
هواتف شركة أوبو الصينية تشهد رواجا كبيرا في السوق المصري، وتزداد شعبية هواتفها الاقتصادية خصوصا هاتف أوبو أي 3 أس، ويتوفر بنسختين في مصر، الأرخص بسعة تخزينية 16 غيغابايتا وحجم ذاكرة الوصول العشوائي 2 غيغابايت، وسعره في المتوسط 2600 جنيه.
أما النسخة الأخرى بسعة تخزينية 32 غيغابايتا وحجم ذاكرة الوصول العشوائي 3 غيغابايتات فيبلغ سعرها 3400 جنيه في المتوسط.
يقدم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسلات وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسلا و2 ميغابكسل، ويتميز ببطارية جيدة تصل قدرتها لـ4230 ملي أمبير في الساعة.
يعيب النسخة الأرخص ضعف السعة التخزينية، حيث تستهلك التطبيقات الأساسية نصف السعة التخزينية تقريبا، وكلا النسختين تقدم كاميرات جيدة للمستخدم الباحث عن جودة الصور، ويعتبر هاتفا اقتصاديا جيد المواصفات، ويمكن التغلب على مشكلة السعة التخزينية بتركيب ذاكرة إضافية.
خامسا : هونر 8 سي (Honor 8C)
يعد هاتف هونر 8 سي المنافس الأول لهاتف أوبو أي 3 أس، ببطارية جيدة قدرتها 4000 ملي أمبير في الساعة، وكاميرا خلفية مزدوجة 13 ميغابكسلا و2 ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسلات.
ويبلغ سعره في مصر 2800 جنيه لنسخته للسعة التخزينية 32 غيغابايتا وحجم ذاكرة الوصول العشوائي 3 غيغابايتات.