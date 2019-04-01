معظمها صينية.. تعرف على الهواتف المحمولة الأكثر شعبية في مصر

علاء عبد الرازق-القاهرة

تسبب تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، مما دفع المصريين إلى الاعتماد على هواتف أقل جودة وسعرا، وتتنافس شركة سامسونغ الكورية مع الهواتف الصينية في تقديم الهواتف الاقتصادية بمواصفات جيدة في السوق المصري.

يركز هذا التقرير على الهواتف المحمولة الأكثر مبيعا وشعبية في مصر خلال العام الجاري والعام المنصرم، مركزا على الفئة المتوسطة التي يتراوح سعرها بين 2000 و3500 جنيه مصري (نحو 200 دولار أميركي)، مما يجعلها في متناول الطلبة والمواطنين من الأسرة المتوسطة.

أولا: هواوي واي 7 برايم (Huawei Y7 Prime)

يحظى الإصدار الجديد من هاتف "هواوي واي 7 برايم" بشعبية كبيرة نظرا لانخفاض سعره مقارنة بمواصفاته الجيدة، حيث يبدأ سعره من 3000 جنيه، ويعتبر استثمارا لنجاح النسخة السابقة التي صدرت العام الماضي (يسميه الباعة بهاتف واي 7 برايم 2019 تمييزا عن نسخته السابقة).

أهم ما يميزه الشاشة الكبيرة، ومعالج كوالكم 450 ثماني النواة، أما سعة التخزين فتبلغ 32 غيغابايتا، كما يمتلك الهاتف كاميرا أمامية 16 ميغابكسلا وكاميرا خلفية مزدوجة 13 ميغابكسلا والثانية 2 ميغابكسل، بينما تبلغ سعة البطارية 4000 ملي أمبير في الساعة.