العراق: نواصل استيراد الكهرباء من إيران

أعلن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب استمرار بلاده باستيراد الطاقة الكهربائية من إيران، بمعدل 1100 ميغاوات حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف -في تصريحات صحفية أمس الاثنين على هامش فعالية اقتصادية ببغداد- أن استيراد الطاقة الكهربائية من إيران مؤقت إلى حين استثمار الغاز في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وبشأن الديون المترتبة من استيراد الكهرباء الإيرانية، قال الوزير العراقي "هناك آلية معتمدة بين البلدين تنظمها الأجهزة المصرفية".

وفرضت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقوبات على طهران طالت التحويلات المالية العابرة للحدود، مهددة بعقوبات على البلدان والشركات المخالفة.

وتستورد بغداد أكثر من ألف ميغاوات من إيران للحد من نقص الطاقة منذ سنوات طويلة، عقب تعرض البنى التحتية للطاقة إلى التدمير والإهمال بعد عقود من الحروب والحصار.

وينفذ العراق مشاريع توليد الطاقة الكهربائية مع شركات عالمية لزيادة الإنتاج والتوقف نهائيا عن الاستيراد.

وتحتاج البلاد إلى أكثر من 23 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع.