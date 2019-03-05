أميركا تعتزم وقف مزايا تجارية تفضيلية لتركيا والهند

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء وضع المعاملة التجارية التفضيلية لتركيا والهند التي كانت تسمح بدخول منتجات من هاتين الدولتين دون رسوم.

وبررت الإدارة قرارها بأن الهند أخفقت في توفير دخول عادل للشركات الأميركية، في حين قالت إن تركيا حققت نموا اقتصاديا بشكل كاف لا تحتاج معه إلى مزايا تفضيلية.

وقال ترامب في رسالته للكونغرس "على مر العقود الأربعة والنصف التي استفادت خلالها تركيا من وضع نظام الأفضليات المعمم للدول النامية نما اقتصاد تركيا وتنوع"، مضيفا أن واشنطن تبقى متلزمة بتجارة عادلة ومتبادلة مع أنقرة.

وكانت تركيا قد صدرت إلى الولايات المتحدة في عام 2017 نحو ملياري دولار من البضائع ضمن برنامج المعاملة التجارية التفضيلية، وشملت تلك الصادرات السيارات ومكوناتها والمعادن النفيسة والقطع الحجرية.

وتركيا واحدة من 120 بلدا تشارك في نظام التفضيلات المعمم أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة التجارية التفضيلية.

ويستهدف البرنامج النهوض بالتنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.

وأوضحت واشنطن أن خروج الهند وتركيا من وضع الولايات المتحدة التفضيلي سيصبح ساري المفعول بعد ستين يوما.