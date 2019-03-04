شركة تركية تستثمر في أكبر معامل الألبان بالعراق

قال مسؤول عراقي اليوم الاثنين إن شركة تركية متخصصة في صناعة الألبان حصلت على عقد استثمار معمل ألبان أبو غريب، المصنف أكبر معامل الألبان في العراق.

وأضاف المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة التجارة العراقية محمد جبار، أن شركة مكأكوناين التركية المتخصصة في صناعة الألبان ستتولى تشغيل معمل ألبان أبو غريب لمدة 15 عاما.

وأوضح المسؤول العراقي أن جميع الموظفين العاملين في المعمل سيحتفظون بوظائفهم دون أي تغيير، بينما ستتولى الشركة المستثمرة للمعمل مهمة الإنتاج واستيراد المواد الأولية وتسويق المنتجات.

وتابع أن الشركة التركية ستتولى أيضا مهمة تغيير الآليات الخاصة بصناعة الألبان، دون الكشف عن الكلف المالية الخاصة بعقد الاستثمار.

ويعتبر معمل ألبان أبو غريب -الواقع على بعد 20 كلم غرب بغداد- من أكبر معامل الألبان في العراق، وتأسس عام 1958 خلال تولي الملك فيصل الثاني رئاسة العراق.

وتعرض المعمل بعد 2003 عقب الاجتياح الأميركي للعراق إلى الدمار، وسرق العديد من محتوياته، وبدأت لاحقا وزارة التجارة إعادة تأهليه، لكنه يعاني من مشاكل إدارية ولوجستية منعته من أن يكون منافسا لمنتجات الألبان المستوردة.