لبنان.. هواجس اقتصادية من تزايد العقوبات الأميركية ضد حزب الله

عفيف دياب-بيروت

لم تنته بعد تداعيات زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى لبنان خلال المدة الماضية.

غادر الرجل بيروت مخلفا وراءه أسئلة بعد تصريحه الذي وصف بالعنيف ضد حزب الله، ومدى انعكاس العقوبات الأميركية ضد الحزب على مجمل اللبنانيين واقتصادهم، ومخاطر تشديد واشنطن حصارها على من تصفه بـ"الحزب الإرهابي" وأنه يعمل مع إيران على تقويض استقرار لبنان.

مواجهة العقوبات

القلق اللبناني من تصريحات بومبيو وعقوبات بلاده على حزب الله اقتصاديا وماليا كانت محط متابعة من قادة لبنان ومن خبراء اقتصاديين وماليين توجسوا من تصريح رئيس الدبلوماسية الأميركية ومن أن تطال ارتدادات قرار واشنطن محاصرة الحزب مختلف مؤسسات لبنان المالية والمصرفية ورجال أعمال.

ومن هنا فقد قرر لبنان أن يستفيد من اجتماعات الربيع السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي ستعقد في واشنطن بين 8 و14 أبريل/نيسان المقبل.

كما قرر إرسال وفد نيابي في السادس من الشهر المقبل للمشاركة في المؤتمر، وعقد لقاءات في الكابيتول هيل مع أعضاء من مجلسي النواب والكونغرس الأميركيين ومع وزارة الخزانة الأميركية، ومواصلة الحوار معهم بهدف الحد من وطأة العقوبات الأميركية على الحزب والتي قد تطال شريحة واسعة من اللبنانيين ومؤسساتهم المالية والاقتصادية.