جديد مساعي قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أعلنت شركة حصاد الغذائية القطرية عن تسجيل أكثر من 110 مزارع محلية منتجة عبر الموقع الإلكتروني لشركة محاصيل التابعة لها، للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية التي ستقدمها الشركة لتلك المزارع.

وذكرت حصاد -إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار في بيان لها اليوم- أن هذا العدد يعادل نحو 15% من إجمالي عدد المزارع المنتجة في الدولة (ثمانمئة مزرعة)، وكشفت أنها ستبدأ في مرحلة استقبال وتسويق المنتجات في نهاية مايو/أيار المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصاد محمد بن بدر السادة، "سعداء بإقبال أصحاب المزارع المحلية المنتجة على المبادرة منذ فتحنا باب التسجيل من حوالي عشرة أيام، للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية".

وأضاف أن شركة حصاد تهدف إلى دعم القطاع الخاص الزراعي وليس منافسته، لذلك سنقوم بتقديم الخدمات التسويقية للمزارعين لرﻓﻊ عبء ﻋﻤﻠﻴﺔ التسويق ﻋـﻦ كاهلهم، ليصبح تركيزهم على زيادة حجم وجودة الإنتاج للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر.

وكانت حصاد أطلقت في يوليو/تموز من عام 2017 مبادرة "اكتفاء" التي تستهدف المزارع المحلية غير المنتجة في البلاد والتي تزيد نسبتها على 80%.

وشركة "محاصيل" مختصة في التسويق والخدمات الزراعية، قامت شركة حصاد الغذائية بتأسيسها لدعم القطاع الخاص الزراعي وزيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطر.

وحققت قطر نسبة اكتفاء من إنتاج الدواجن الحية والألبان بلغت 100%، وسط توقعات بأن تصل نسبة الاكتفاء من الخضراوات إلى 70% خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ24% حاليا.