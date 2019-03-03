أردوغان: تعرضنا لهجوم اقتصادي وسنخفض معدل التضخم كثيرا

توقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تراجع معدل التضخم في تركيا إلى حدود 6%، وسط ارتفاع في احتياطات النقد الأجنبي في البلاد.

وقال في كلمة له أمس في ولاية ريزة شمالي شرقي البلاد "احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بلغ 100 مليار دولار (عندما تولينا المسؤولية). سنمضي قدما مع تعزز قوة بنكنا المركزي من جديد".

وأضاف أردوغان "معدل التضخم سيهبط إلى 7-6%. التضخم عند 20-19% لا يناسبنا".

وأكد أن تركيا تعرضت في أغسطس/آب من العام الماضي لهجوم اقتصادي كبير من قبل الأطراف المنزعجة من نموها اللافت واستقرارها، وفق تعبيره. وقال "تمكنا إلى حد كبير من السيطرة على آثار التقلبات الاقتصادية".

وكان وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق أكد في فبراير/شباط الماضي أن مكافحة التضخم في تركيا أثمرت نتائج مرضية، وأن نسبته ستتراجع أكثر خلال الأشهر المقبلة.

ولفت أردوغان أيضا إلى أن سفينة "ياووز" التركية الجديدة ستشرع في أعمال التنقيب عن النفط في البحر المتوسط قريبا بعد استكمال الاختبارات، وأعرب عن ثقته بتلقي أخبار سارة في القريب العاجل من سفن التنقيب التركية.