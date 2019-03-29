وزير الخزانة الأميركي: محادثات تجارية بناءة في بكين

قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنه اختتم مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر محادثات تجارية "بناءة" في بكين.

وأضاف في تغريدة اليوم الجمعة "أتطلع إلى الترحيب بنائب رئيس الوزراء الصيني لمواصلة تلك المباحثات المهمة في واشنطن الأسبوع القادم".

ولم يذكر الوزير الأميركي أية تفاصيل عن فحوى المحادثات التجارية أو التقدم الذي تم إحرازه أو نقاط الخلاف الشائكة والعالقة بين الجانبين حتى الآن.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قال أمس إن الولايات المتحدة قد ترفع بعض الرسوم الجمركية عن الصين وتبقي البعض الآخر ساريا في إطار آلية لتنفيذ اتفاق تجاري بين البلدين.

وانطلقت الخميس جولة محادثات تجارية جديدة في بكين على مدار يومين بين مفاوضين بارزين من الجانبين الأميركي والصيني.

وقال غاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الجانبين حققا بعض التقدم خلال محادثات هاتفية سابقة، لكن ما زال هناك الكثير من العمل لإنجازه.

ومنذ 7 يناير/كانون الثاني 2019، عقد مفاوضون بارزون من الولايات المتحدة والصين جولات عدة من المحادثات بهدف التوصل إلى حل للخلافات التجارية بينهما.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفق دونالد ترامب ونظيره الصيني شى جين بينغ في الأرجنتين -عقب انتهاء أعمال قمة مجموعة العشرين- على وقف تطبيق رسوم جمركية جديدة لمدة تسعين يوما للسماح بإجراء محادثات بين البلدين.‎