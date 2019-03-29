رغم التضييق الأميركي.. ارتفاع أرباح "هواوي" الصينية 25%

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 25.1% على أساس سنوي، لتصل إلى تسعة مليارات دولار في 2018، رغم التضييقات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية عليها.

وقالت الشركة في بيان أصدرته الجمعة إنها حققت ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 19.5% على أساس سنوي لتصل إلى 105.2 مليارات دولار خلال 2018.

وأضافت أنها أنفقت 15.1 مليار دولار، أو 14.1% من إيرادات مبيعاتها في مجال الدراسات والأبحاث في 2018.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، تخطت نفقات الدراسات والأبحاث للشركة حاجز 71.5 مليار دولار، بحسب البيان.

ومثلت الأسواق الخارجية 48.4% من نشاط هواوي في 2018، مقابل 49.5% في السنة السابقة.

وكانت أسرع مناطق النمو للشركة هي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنمو نسبته 24.3%، لتأتي بعدها أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية بنسبة نمو بلغت 21.3%.

توترات

وتقع هواوي في قلب التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا والاتهامات بالتجسس الإلكتروني وانتهاك العقوبات التجارية المفروضة على إيران.

وتقول واشنطن إن معدات هواوي المخصصة للجيل الخامس من الشبكات قابلة للاختراق من جانب بكين.

وقال رئيس مجلس إدارة هواوي غوه بينغ إن الأمن السيبراني وحماية خصوصية المستخدم يظلان في سلم أولويات الشركة بشكل مطلق.

وأضاف اليوم الجمعة "إننا على ثقة أن الشركات التي تعمل مع هواوي ستصبح لها قدرة تنافسية أكثر في عصر تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس. ولا بد أن تحصل الدول التي تعمل مع هواوي على مزايا في الموجة القادمة لنمو الاقتصاد الرقمي".

وقال غوه بينغ إن "الحكومة الأميركية تتبع سلوك الخاسر. تريد تشويه هواوي لأنها لا تستطيع منافستها".

والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده حققت تقدما في إقناع الاتحاد الأوروبي بمخاطر استخدام تكنولوجيا هواوي وستواصل الدفع في هذا الاتجاه.