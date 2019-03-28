السياحة الداخلية بفلسطين.. مكاسب مادية وترويح عن النفوس

يستغل الشاب العشريني حجي أوقات الصحو وانقطاع المطر لينجز عمله تزامنا مع دخول موسم الربيع، حيث تنشط حركة السياحة في متنزهه والمواقع السياحية المشابهة.

لم يستسلم حجي لعوامل التثبيط بتعثر خدمات البنية التحتية المطلوب من الجهات الرسمية تقديمها لا سيما المجلس القروي، أو تهديدات الاحتلال المتواصلة باقتحام المتنزه وتحويله إلى "حدائق عامة" بعد تهويده لصالحها.

ورغم ارتفاع سعر ضمان المتنزه، فإن حجي يتمسك به، ويضيف له باستمرار خدمات متنوعة كالألعاب المائية للأطفال وتحسين الجلسات العائلية وتقديم وجبات الطعام المختلفة، ليلبي جميع احتياجات الأسرة من الكبار والصغار، وفق حديثه للجزيرة نت.

ويضيف حجي أن عملهم يرتكز على الفئات الشعبية من الناس، فأوضاعهم المادية لا تمكنهم من تنفيذ سياحة خارجية تكبدهم تكاليف باهظة.

حديقة ومتنزه المسعودية شمال نابلس بالضفة الغربية يحوي مواقع أثرية تستقطب المواطنين (الجزير نت)

مواقع أثرية

وما يساعد على إقبال الناس على متنزه الشاب حجي احتواؤه على موقع أثري يتجسد ببقايا محطة سكة حديد الحجاز ومبان عثمانية قديمة تجذب المواطنين وتشجع زياراتهم لها، كما تشهد هذه المواقع الاحتفالات المحلية كمهرجانات الربيع.

ومثلما يستفيد إبراهيم حجي بوصفه صاحب منشأة سياحية، يعود النفع أيضا على نحو عشرة موظفين يعملون لديه، ويقول إنه ولأشهر عدة تظل الحركة نشطة ويكون العمل مثمرا.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن المواقع السياحية في الضفة الغربية شهدت خلال النصف الأول من العام 2018 حركة نشطة لكل من الزوار الوافدين والمحليين، نتج عنها 3.13 ملايين زيارة إلى المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات المختلفة، منها 1.48 مليون زيارة من قبل الوافدين و1.65 مليون زيارة من قبل الزوار المحليين.

وبالمقارنة مع المدة ذاتها من العام 2017، فقد ارتفع عدد زيارات الوافدين بنسبة 5.8%.

"خطوات"

ومثل إبراهيم تنشط لينا الأغبر في عمل مسارات وجولات سياحية داخلية مشيا على الأقدام، هدفها التعرف على المعالم التاريخية والثقافية، وعلى التضاريس الجبلية والسهلية المختلفة عبر مسار أطلقت عليه اسم "خطوات".

وتحط الأغبر بخطواتها فوق الأرض الفلسطينية بشكل أسبوعي أو شهري لا سيما في أشهر الربيع والصيف، مصطحبة عشرات المواطنين من كلا الجنسين وبأعمار مختلفة بهدف تعريفهم بتلك المناطق.

وتقول الأغبر للجزيرة نت "نتعرف على عادات وتقاليد القرى والمدن الفلسطينية في مسيراتنا".

وفق الأغبر، تنعش مثل هذه المسارات والجولات السياحية المناطق التي تُنظم بها، وتقول "نتفق وجمعيات محلية نسائية أو غيرها بتلك القرى لنبتاع منها الأطعمة المختلفة، كما نقصد المراكز السياحية لنتسوق منها".

المتنزهات العامة مقصد الفلسطينيين للسياحة (الجزيرة)

تراث فلسطيني

مدير المواقع بوزارة السياحة عبد الرحيم حمران يتحدث عن نمو السياحة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية، ويشير إلى أنها لم تعد تقتصر على السياحة التقليدية للأماكن الأثرية، بل أضيف إليها سياحة "المسارات" والسياحة "البيئية" التي تهدف للتثقيف والحفاظ على التراث الفلسطيني أيضا.

يقول حمران للجزيرة نت "إن هذه السياحة تدعم حركة المواصلات وتدر دخلا جيدا للقائمين عليها من السياحيين والمنظمين الذين تزايدت أعدادهم، كما تنتعش الحركة السياحية برمتها بإقامة احتفالات أو مهرجانات داخل المتنزهات والحدائق العامة".

برأي حمران تحُول الأوضاع الاقتصادية الصعبة للفلسطينيين دون سياحتهم خارجيا، كما تحرمهم مضايقات الاحتلال من زيارة مقدساتهم أو حتى مدنهم داخل الخط الأخضر.

وحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني أيضا، هناك 11943 منشأة تعمل في القطاع السياحي بفلسطين في تقديرات عام 2017، وتشغل 8.3% من إجمالي العاملين في المنشآت الفلسطينية بواقع 36861 عاملا.

وتستحوذ الأنشطة السياحة الخدماتية كالأطعمة والمشروبات على 62.9% من إجمالي العالمين، مقابل 13.4% يعملون في أنشطة المتنزهات والرحلات الترفيهية، و6.3% في صناعة وبيع الهدايا التذكارية ومنتجات الحرف اليدوية بالتجزئة.

بالجمال يتكسّب الشاب مالك من قرية سبسيطة الأثرية شمال نابلس (الجزيرة)

تكاليف مناسبة

ويجد المواطن علاء البظ (40 عاما) في مثل هذه المواقع السياحية متنفسا له ولعائلته، خاصة وأنها "شعبية" ولا تكلف أموالا طائلة، وبالتالي يمكن تكرار الجولات مرات عدة، وفق تعبيره.

ويقول البظ إن إنفاقه لأجل التمتع بمختلف المرافق السياحية في مكان يزوره لا "يصل لثمن تذكرة سفر خارجية واحدة".

ويتحصل الشاب مالك جمال من قرية سبسطية الأثرية شمال نابلس على رزقه من العمل دليلا سياحيا في قريته.

ويقول للجزيرة نت إن لديه جملين يُقل بهما السياح والزوار بأجور رمزية تدر عليه مبلغا شهريا يكفيه لسد احتياجاته "والعيش بكرامة".