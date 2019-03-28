بوادر انفراجة بالنزاع التجاري بين أميركا والصين

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو اليوم إن الولايات المتحدة قد ترفع بعض الرسوم الجمركية عن الصين وتبقي البعض الآخر ساريا في إطار آلية لتنفيذ اتفاق تجاري بين البلدين.

يأتي ذلك في حين قدمت بكين مقترحات وصفت بغير المسبوقة لحل النزاع التجاري مع واشنطن.

وأدلى كودلو بتعليقاته للصحفيين على هامش المؤتمر السنوي لبنك التصدير والاستيراد الأميركي، في حين تتفاوض الصين والولايات المتحدة على اتفاقية للتجارة لتخفيف ثمانية أشهر من التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مسؤولون أميركيون لرويترز يوم الأربعاء إن الصين قدمت مقترحات بشأن عدد من القضايا تذهب إلى مدى أبعد مما عرضته في السابق، بما في ذلك النقل القسري للتكنولوجيا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقا تجاريا "جيدا للغاية" مع الصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء صباح اليوم.

ووصل الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين إلى بكين اليوم لإجراء جولة جديدة من محادثات التجارة مع مسؤولين صينيين.

وستعقب هذه المحادثات جولة جديدة في واشنطن الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه المحادثات في ظل توقعات باقتراب إبرام اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب التجارية بين البلدين.

وذكر مسؤولون أن المفاوضين من الجانبين حققوا تقدما في مختلف المجالات.

وكانت الولايات المتحدة فرضت منذ يوليو/تموز الماضي رسوما جمركية على مستوردات صينية بقيمة 250 مليار دولار، وردت الصين برسوم مماثلة على بضائع بقيمة 110 مليارات دولار.