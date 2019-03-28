مصر.. أصحاب المعاشات قلقون من عجز الحكومة عن تدبير الزيادات

عبد الكريم سليم-القاهرة

ظل جمال حسين الموظف بالمعاش يجأر بالشكوى على صفحته بموقع فيسبوك للرئيس عبد الفتاح السيسي مستغيثا به لسحب استشكال وزارة التضامن أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الرامي إلى وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن أحقية أصحاب المعاشات في صرف 80% من قيمة آخر خمس علاوات للأجر المتغير.



مناشدات جمال وغيره للسيسي استندت إلى سابق "فضل" لهم على السيسي، إذ شكل أصحاب المعاشات أغلبية المصوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما قبلها.



ولم يلبث السيسي أن أوقف استشكال وزارة التضامن فيما اعتبره مؤيدوه انتصارا من قبل السيسي لأصحاب المعاشات، كما حفلت بذلك الصحف الرسمية بعنوان موحد، في حين عده مراقبون مشهدا مكررا -استخدمه الرئيس المخلوع حسني مبارك من قبل- لإبراز "الحنان الرئاسي" مقابل قسوة مسؤولي الرئيس تجاه مستحقات بعض الفئات.

قلق وشكوك

ومع ضخامة المبالغ المطلوب من الحكومة توفيرها في غضون شهور لتلبية الزيادات المستحقة يشك كثير من أصحاب المعاشات بإمكانية تحقيق الوعد الرئاسي وصرف هذه المبالغ الضخمة التي تصل في بعض التقديرات إلى نصف تريليون جنيه (أقل من ثلاثين مليار دولار)، في ظل شح موارد الدولة، ونوء كاهل الميزانية بالديون.

وذهب هؤلاء حد التشكك في نوايا السيسي بالقول إنه يقدم رشوة وهمية لأصحاب المعاشات، لكسب تأييدهم للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في أبريل/نيسان المقبل، وبعدها لن يحصلوا عليها فعليا لعجز الدولة عن توفيرها.

فقد أكد السيسي نفسه في أكثر من مناسبة عجز الدولة عن تحمل أي أعباء جديدة تتطلبها زيادات في المرتبات أو المعاشات.

ويعضد قلق أصحاب المعاشات تصريحات وزير المالية محمد معيط قبل أيام بأن هذا العام سيشهد تسديد مصر نحو 817 مليار جنيه فوائد وأقساطا (نحو 47 مليار دولار)، في حين تبلغ الموازنة 989 مليار جنيه (نحو 57 مليار دولار)، أي أن ما يتبقى من الميزانية نحو 170 مليار جنيه (أقل قليلا من عشرة مليارات دولار)، موضحا أن الحكومة ستضطر إلى مزيد من الاقتراض لسداد العجز والوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.