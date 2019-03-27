ممنوع الخروج.. موظفو "سعودي أوجيه" منسيون في السعودية

بعد نحو عامين من فقدان آلاف الأشخاص وظائفهم في شركة "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلة الحريري لا يزال اللبناني محمد عالقا في المملكة الثرية، حيث يسعى إلى تجنب التعرض للتوقيف.

واضطر آلاف الموظفين إلى مغادرة السعودية من دون الحصول على رواتب متأخرة تراكمت على مدى شهور أو على مستحقات نهاية الخدمة بعد توقف المجموعة عن العمل عام 2017، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولا يزال العديد من الموظفين الآخرين -وبينهم محمد (ستون عاما) الذي عمل في المجموعة لمدة 35 سنة- عالقين في المملكة.

ومع انتهاء صلاحية تأشيرة محمد في السعودية أصبح موجودا في المملكة بشكل غير قانوني، إلا أنه يعجز عن المغادرة بسبب عدم سداده كامل القرض المصرفي الذي حصل عليه عندما كان موظفا.

وقال محمد "إنني سجين، عندما أخرج في الرياض أختار أوقاتا لا تكون فيها نقاط تفتيش حتى لا يتم توقيفي".

وتشهد السعودية -التي يعيش فيها نحو 12 مليون أجنبي- حملة ضد العمالة غير القانونية أدت إلى ترحيل مئات آلاف الأشخاص خلال السنتين الماضيتين.

وبالنسبة إلى موظف "أوجيه" -التي تملكها عائلة رئيس الوزراء اللبناني الحالي سعد الحريري- فإنه غير قادر على العمل بسبب انتهاء صلاحية إقامته، ولن يستطيع الحصول على تأشيرة الخروج اللازمة للمغادرة حتى يسدد المبالغ المستحقة عليه.

وتمثل قيمة القروض الشخصية المستحقة جزءا بسيطا مقارنة بالمبالغ التي يتوجب أن يحصل عليها الموظف من "أوجيه"، بحسب أوراق صادرة عن محكمة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.

عدد موظفي "سعودي أوجيه" يقدر بنحو 40 ألفا قبل إغلاقها (رويترز-أرشيف)

عادوا جثامين من السعودية

تلقي القضية الضوء على نظام الكفالة في السعودية الذي يتسبب أحيانا في إبقاء الموظفين عالقين عندما يخسر أرباب الأعمال أموالهم.



وليس بالإمكان تحديد أعداد موظفي "سعودي أوجيه" (40 ألف موظف قبل الإغلاق) الذين لا يزالون في المملكة.



ويقول الموظف السابق وسام صعب (48 عاما) "أخذوا قروضا شخصية وقروضا مالية وقروضا على السيارات، توقيفهم تعسفيا (عن العمل) بشركة "سعودي أوجيه" أدى إلى منع سفرهم من المملكة العربية السعودية (...) حتى يسددوا ما عليهم".



وأضاف وسام -الذي سدد أقرباء له ما عليه من مستحقات مالية حتى تمكن من مغادرة المملكة- "لم يلتفت لنا أحد".

وكان أحد أسباب انهيار "سعودي أوجيه" التباطؤ الذي طال قطاع البناء مع انخفاض أسعار النفط.



ولا يزال موظفو المجموعة -من لبنان إلى الهند وفرنسا والفلبين- بانتظار الحصول على مستحقاتهم.



ونظم موظفون مظاهرة أمام السفارة السعودية في بيروت مؤخرا هتفوا خلالها "أين السعودية؟ أين العدل؟ أين الإنسانية؟"، و"نحن نطلب حقنا، لا صدقة ولا شفقة".



وذكر موظفون أن زملاء لهم توفوا جراء أمراض أصيبوا بها، ولم يتمكنوا من الحصول على علاج بسبب انتهاء صلاحية التأمين الصحي.



وقالت شاهيناز غياد -التي تقدم المشورة القانونية لموظفين في بيروت- "عادوا جثامين من المملكة".