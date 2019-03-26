المغرب.. عيون المزارعين تتطلع للسماء ومخاوف رسمية من تراجع النمو

مريم التايدي-الرباط

بوزرته البيضاء (لباس يشبه معطف الأطباء الأبيض) وابتسامة عريضة، اعتاد عبد اللطيف ريان أن يقف بساحة حي الفتح بمدينة الرباط لبيع اللبن ومشتقات الحليب، بسيارته المتجولة.

يشتري عبد اللطيف كل مواده من نساء مزارعات من ضيعات بوقنادل ضواحي مدينة سلا (المحاذية للعاصمة الرباط)، إذ يشتري الحليب الطازج والزبدة والجبن الطبيعي واللبن والكسكس الجاهز للخلط باللبن (وجبة سايكوك).

يخبر عبد اللطيف الجزيرة نت، كيف تتأثر تجارته بشكل مباشر بتأخر التساقطات المطرية، وما ينتج عنه من ندرة الكلأ، وتبعات ذلك على منتجات الأبقار والأغنام وغيرها من الألبان. ويقول إن الجفاف ينقص من مبيعاته بحوالي 70%.

عيون على السماء

يرى بائع اللبن، أن آثار الجفاف بدأت تلوح في الأفق، وأن علامات التذمر بدأت تظهر على الناس، رغم تشبثهم ببعض الأمل في التساقطات الربيعية.

أما فضيل بوقطب (أب لأربعة أبناء) فيعمل بمزرعته بمنطقة البراشوة بضواحي الرباط، يوزع الماء قطرة قطرة على شتلاته ليضمن بقاءها على قيد الحياة. يرفع فضيل عينه للسماء مترقبا ويرجعها مليئة بالرجاء.