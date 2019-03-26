رسميا.. أوبر تستحوذ على منافستها كريم

أعلنت شركة أوبر لخدمات النقل الذكية -اليوم الثلاثاء رسميا- استحواذها على منافستها بالشرق الأوسط شركة كريم بقيمة إجمالية 3.1 مليارات دولار، في صفقة متوقع إغلاقها بحلول الربع الأول من عام 2020.

وقالت الشركة الأميركية متعددة الجنسيات -في بيان لها- إن الصفقة تنص على دفع 1.4 مليار دولار نقدا لمالكي كريم و1.7 مليار دولار على شكل أوراق مالية قابلة للتحويل.

وبموجب الاتفاقية، ستصبح "كريم" التي تنشط في منطقة الشرق الأوسط، تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أوبر، وتعمل شركة مستقلة تحت العلامة التجارية كريم، ويقودها مؤسسو كريم الحاليون.

ووفق بيان أوبر، فإن الصفقة تمثل فرصة للشركتين للتوسع والاستفادة بسرعة من فرصة التنقل غير الكاملة في المنطقة، والاقتصاد الرقمي المتنامي.

وتقدم الشركتان خدمات التوصيل والنقل الذكية، عبر تطبيقات الهاتف النقال، وتتباينان في تقديم خدمات إضافية، مثل توصيل الطعام والسلع إلى جانب الركاب.

وأوبر، شركة أميركية متعددة الجنسيات تأسست عام 2010، بهدف إيجاد حلول للتنقل من خلال كبسة زر، ونفذت أكثر من عشرة مليارات رحلة، كما تعمل أوبر في أكثر من سبعين دولة.

وتأسست كريم -ومقرها دبي- في 2012 بمنطقة الشرق الأوسط، وتوسعت لتشمل 15 دولة وأكثر من تسعين مدينة، ويستخدمها ثلاثون مليون مشترك، ويعمل لديها مليون سائق، في حين تبلغ قيمتها السوقية ملياري دولار.