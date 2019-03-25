بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.. الألبان القطرية تغزو الأسواق الخارجية

الشركة التي أسست في 2016 بطاقة إنتاجية لم تتجاوز حينها خمسين طنا، وجدت نفسها أمام تحد كبير -بعد عام من تأسيسها- بفرض الحصار على قطر في يونيو /حزيران 2017، مما دفعها إلى مضاعفة إنتاجها ليصل إلى خمسمئة طن يوميا وتغطية احتياجات الدولة كافة في هذا المجال.

الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا للصناعات الغذائية، الدكتور كامل عبد الله، أكد -في حديث للجزيرة نت- أن شحنات التصدير إلى أفغانستان لن تكون الأخيرة في إطار خطة الشركة للوصول إلى عدد كبير من الأسواق خارج قطر.

وأضاف أن شركة بلدنا استطاعت -خلال فترة وجيزة- سد فجوة الاحتياجات والعمل على تنمية الصادرات بالبحث عن أسوق جديدة لتصدير الفائض في السوق.