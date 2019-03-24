بورصة مصر توقف أسهم شركة تابعة لـ"إعمار" الإماراتية

قالت البورصة المصرية إنها أوقفت التعامل على أسهم "إعمار مصر للتنمية" -إحدى شركات مجموعة إعمار الإمارتية- اعتبارا من جلسة تداول اليوم الأحد.

وأضافت البورصة -في بيان لها- أن قرار وقف التعامل سيبقى ساريا، حتى ورود بيان من الشركة بشأن ما نشرته صحيفة المال المصرية حول استرداد الحكومة ثمانين فدانا (336 ألف متر مربع) من مساحة أرض مشروع "كايرو غيت" الواقع على طريق القاهرة-الإسكندرية، وتغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.

وبحسب صحيفة المال المصرية، فإن قرار الاسترداد يأتي تحت مظلة قرار حكومي، يتعلق بتقنين أوضاع الأراضي، الذي يلزم المالك بالتنازل عن 50% من إجمالي المساحة التي يملكها في تلك المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمسؤول أن قرار الاسترداد تم تنفيذه منذ أسبوعين، وتسلمت هيئة المجتمعات العمرانية هذه المساحة، في حين عقد مسؤولون بشركة إعمار مصر لقاءات مع مسؤولين بالهيئة مطالبين برد المساحة المستقطعة، على أن تلتزم الشركة بدفع رسوم تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني متكامل.

لكن -بحسب المصدر ذاته- تم رفض الطلب كونه يتعارض مع الضوابط التي تستلزم رد كل الشركات نصف مساحة أراضيها وليست هناك خيارات بديلة.

وكانت إعمار مصر حصلت على الأرض في 2008، وحدد لها مبلغ بسيط مقابل تغيير النشاط، لكنها لم تقم بالسداد.

ولفت المصدر إلى أن الشركة كانت حصلت على المتر بسعر مئتي جنيه تقريبا (11.6 دولارا)، موضحا أن سعره حاليا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه (290.3 دولارا).

وإعمار مصر للتنمية هي إحدى شركات مجموعة إعمار الإماراتية، التي يرأسها رجل الأعمال محمد العبار.