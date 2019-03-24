بأكثر من 3 مليارات دولار.. أوبر تستعد لشراء منافستها كريم

أفادت وكالة بلومبيرغ اليوم الأحد نقلا عن مصادر مطلعة بأن أوبر تكنولوجيز ستعلن هذا الأسبوع عن خطط للاستحواذ على منافستها كريم نتوركس التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وبحسب وثيقة شروط قالت بلومبيرغ إنها اطلعت عليها، ستدفع أوبر 1.4 مليار دولار نقدا و1.7 مليار دولار في صورة أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم في أوبر بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.

وتستعد أوبر لطرح عام أولي، وأشار المصرفيون الذين يتولون إدارة الطرح إلى أن قيمة الشركة قد تصل إلى 120 مليار دولار.

واختارت أوبر بورصة نيويورك للأوراق المالية لتطرح أسهمها فيها، ومن المنتظر أن تكون عملية الطرح العام الأولي لأسهم أوبر إحدى أكبر خمس عمليات طرح في بورصة نيويورك على الإطلاق.

وتقدم الشركتان خدمات التوصيل والنقل الذكية عبر تطبيقات الهاتف النقال، وتتباينان في تقديم خدمات إضافية، مثل توصيل الطعام والسلع إلى جانب الركاب.

وتعمل كريم -ومقرها في دبي- منذ 2012 في منطقة الشرق الأوسط، وتوسعت لتشمل 15 دولة وأكثر من 90 مدينة، ويستخدمها 30 مليون مشترك، ويعمل لديها مليون سائق، في حين تبلغ قيمتها السوقية ملياري دولار، بحسب بيانات الشركة.

أما أوبر الأميركية فمتعددة الجنسيات، تعمل في أكثر من سبعين دولة، وتقدم خدمات التنقل للأفراد وتعمل على تحقيق تطور من خلال تكنولوجيا القيادة الذاتية والنقل الجوي في المناطق الحضرية، ومساعدة الأشخاص على طلب الطعام، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وإنشاء حلول جديدة لحجز عمليات الشحن.