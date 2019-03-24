أردوغان يتعهد بحماية الليرة ومعاقبة المضاربين

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحماية الليرة التركية ومعاقبة من يستهدفونها عبر المضاربات.

جاء ذلك في كلمة أردوغان اليوم الأحد أمام التجمع الجماهيري لتحالف الشعب في "يني قابي" بإسطنبول الذي يشارك فيه رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات المحلية المزمعة في تركيا في 31 مارس/آذار الجاري.

وقال أردوغان إن مؤسسة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا بدأت باتخاذ بعض الخطوات في هذا الصدد.

وأضاف "نعلم من أنتم جميعا، وما تقومون به عشية الانتخابات، ولتعلموا أننا سنجعلكم تدفعون ثمن هذا باهظا بعد الانتخابات".

وكانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا قالت إنها فتحت تحقيقا بشأن شكاوى ضد بنك الاستثمار الأميركي "جي بي مورغان" وغيره من البنوك بسبب تقرير "مضلل" تسبب في تراجع الليرة بأكثر من 4%، وانخفاض حاد للمؤشر الرئيسي للبورصة التركية أمس الأول الجمعة.

وقالت الهيئة أمس السبت إنها تلقت شكاوى بأن التقرير الذي نشره بنك "جي بي مورغان" الجمعة أضر بسمعة البنوك التركية، وأحدث تقلبا في أسواق المال، مضيفة أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات الإدارية والقضائية" اللازمة في هذا الشأن.

مضاربات

كما ذكرت هيئة أسواق المال التركية أمس أنها فتحت تحقيقا بعد تلقيها شكاوى بأن هذا التقرير "مضلل"، وشجع على مضاربات على الأسهم في بورصة إسطنبول.

وانخفضت الليرة التركية بأكثر من 4% مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي، في أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ أزمة العملة التي وقعت في أغسطس/آب الماضي، مما أثار مخاوف بشأن إقبال الأتراك على شراء العملة الأجنبية مع تدهور علاقات بلادهم مع واشنطن.

في الأثناء، تحدث أردوغان عن المشروعات التي من المخطط القيام بها في إسطنبول، قائلا إن من بينها بدء العمل لتأسيس "وادي التكنولوجيا الحيوية" في منطقة توزلا بإسطنبول بقيمة ستة مليارات ليرة تركية (الدولار يساوي تقريبا 5.76 ليرات تركية)، وتأسيس مركز للتطوير التكنولوجي بقيمة 3.5 مليارات ليرة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء أستوديوهات عملاقة لتصوير الأفلام في إسطنبول بتكلفة 900 مليون ليرة.