في اليوم العالمي للمياه.. مشاريع كويتية لمواجهة الطلب المتزايد

محمود الكفراوي-الكويت

شاركت الكويت دول العالم في احتفالها باليوم العالمي للمياه الذي أقيم هذا العام تحت شعار "لن نترك أحدا يتخلّف عن الركب"، وهو الشعار الذي هدفت من خلاله الأمم المتحدة لتعديل الوعد الجوهري الوارد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، في إشارة إلى حتمية استفادة الجميع من تلك الخطة دون استثناء أحد.

وتواجه دول الخليج عموما والكويت خصوصا تحديات كبيرة على مستوى المياه، أبرزها تصنيفها بين الدول الأكثر فقرا في مصادر المياه الطبيعة على مستوى العالم، وهي تعتمد بشكل كلي على تقنيات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات سكانها من المياه.

وتوقّع وزير الكهرباء والماء الكويتي خالد الفاضل في كلمته خلال الحفل أن يرتفع معدل الطلب على المياه بحلول العام 2035 إلى 840 مليون غالون إمبراطوري، مشيرا إلى أن الدولة تواجه تحديات عدة في قطاع المياه على رأسها ارتفاع معدلات الاستهلاك والهدر.

ويتراوح استهلاك الكويت حاليا بين 400 و450 مليون غالون يوميا خلال أيام الصيف مقابل إنتاج يومي يبلغ نحو 500 مليون غالون، يعززه مخزون إستراتيجي يقدر بنحو ثلاثة مليارات غالون إمبراطوري من المياه المحلاة يتم اللجوء إليها في أوقات الطوارئ.

وتتكلف ميزانية الدولة نحو ثلاثة مليارات دينار سنويا (9.8 مليارات دولار تقريبا) لإنتاج الكهرباء والماء، منها نحو 1.3 مليار دينار تكلفة الوقود المستخدم في محطات توليد القوى وتقطير المياه.