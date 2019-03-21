هذه أول التداعيات الاقتصادية للاحتجاجات بالجزائر

قالت مصادر بقطاع الطاقة إن المحادثات بين أكسون موبيل والجزائر لتطوير حقل غاز طبيعي في البلاد توقفت بسبب الاضطرابات، في أول التداعيات الاقتصادية المترتبة على الاحتجاجات المناوئة للحكومة المستمرة في الجزائر منذ قرابة الشهر.

يأتي ذلك في وقت أعلن عمال بقطاع النفط ومتعاملون اقتصاديون تأييدهم للاحتجاجات بالجزائر.

كانت شركة أكسون موبيل التي تتخذ من تكساس مقرا لها دخلت في محادثات مع شركة النفط الوطنية الجزائرية سوناطراك قبل أشهر لتطوير حقل في حوض أحنت بجنوب غرب البلاد، بحسب المصادر القريبة من المناقشات.

وتأتي المحادثات في إطار تعزيز العلاقات بين الشركتين عقب استحواذ سوناطراك في مايو/أيار الماضي على مصفاة أوغستا التابعة لأكسون في صقلية بإيطاليا.

وذكرت المصادر أن مسؤولين من الجانبين أجروا محادثات الأسبوع الماضي في هيوستن بولاية تكساس لبلورة التفاصيل، لكن أكسون آثرت تعليق المناقشات، بشكل مؤقت على الأقل، بسبب موجة الاحتجاجات التي اندلعت في الجزائر اعتراضا على حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

واعتُبر شراء المصفاة وتعزيز التعاون بين الشركتين عنصرين مهمين في مساعي سوناطراك لتحديث أنشطتها وتقليص الاعتماد على واردات الوقود تحت قيادة رئيسها التنفيذي عبد المؤمن ولد قدور.

ويأتي انهيار المحادثات بعد محاولات سوناطراك على مدار أعوام لجذب شركات أجنبية لتطوير موارد النفط والغاز الضخمة لديها.