العراق والأردن.. استئناف دخول البضائع عبر معبر طريبيل

قال فهد الراشد نائب رئيس لجنة المنافذ الحدودية بمجلس محافظة الأنبار (غرب العراق) إن الشاحنات المحملة بالبضائع بين العراق والأردن استأنفت الحركة عبر منفذ طريبيل الحدودي بعد توقف دام نحو سبع سنوات.

وأوضح المسؤول العراقي أنه تم عبور أول شاحنة أردنية من منفذ طريبيل باتجاه الأراضي العراقية بعد إنجاز معاملاتها الجمركية.

وأضاف أن دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق دليل على استتباب الوضع الأمني بالكامل مما سينعش الحركة الاقتصادية خصوصاً في محافظة الأنبار.

وأشار إلى أن الحركة التجارية ستساعد أيضا على توفير وظائف للعاطلين عن العمل.

وأفادت صحيفة الغد الأردنية أن فعاليات صناعية بدأت بالاستعداد والتحضير لتجهيز أول قافلة محملة بالمنتجات الأردنية مكونة من خمسين شاحنة أردنية لدخول الأراضي العراقية بشكل مباشر مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت عن مدير عام غرفة صناعة عمّان د. نائل الحسامي قوله إن "قرابة خمسين شاحنة أردنية محملة بالبضائع ستدخل بشكل مباشر إلى السوق العراقية مطلع الأسبوع المقبل".

واعتبر الحسامي أن دخول الشاحنات أراضي البلدين خطوة مهمة ستسهم في زيادة التبدل التجاري.

وكان مراسل الجزيرة نت من عمّان قال في فبراير/شباط الماضي إن الشاحنات التجارية الأردنية عبرت إلى العراق عن طريق معبر طريبيل الكرامة الحدودي. وأضاف أن هذا عبور الشاحنات جاء عقب إبرام 17 اتفاقية اقتصادية وتجارية ثنائية.

ونقل وقتها عن رئیس غرفة تجارة عمّان خلیل الحاج قوله إن العراق یمثل الرئة التي یتنفس منھا الاقتصاد الأردني، ویعتبر الشریك التجاري الأھم للمملكة، مشيرا إلى أن عدد الشركاء العراقیین المسجلین لدى غرفة تجارة عمان یبلغ 1838 شریكا بمختلف القطاعات التجاریة وبرؤوس أموال تبلغ 187 ملیون دینار (264 مليون دولار).