حضور مغاربي مهم بمعرض دولي للزراعة في باريس
هشام أبو مريم-باريس
تتواصل فعاليات المعرض الدولي للزراعة بباريس في دورته 56، تحت شعار "رجال ونساء وكفاءات" بحضور أكثر من ثلاثين دولة.
ومن المرتقب أن يزور المعرض أكثر من ستمئة ألف زائر من مختلف الدول الأوروبية.
ويشهد المعرض مشاركة قوية للدول المغاربية المتمثلة في كل من الجزائر وتونس والمغرب، من خلال منتجات زراعية محلية، تتمثل أساسا في أنواع مختلفة من الزيوت والحمضيات والتمور والخضار والفواكه.
معايير دولية
في الرواق المغربي راهنت وزارة الفلاحة المغربية على صغار المنتجين والشركات المتوسطة المنتجة لمختلف أنواع الزيوت، خاصة زيت "أرغان" ذا الجودة العالمية والمستخدم في مستحضرات التجميل، وزيت الصبار، وماء المورد، ومختلف التوابل محلية الزراعة والصنع.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال المسؤول عن الرواق المغربي يوسف مغوار إن وزارة الفلاحة اختارت تمثيل المنتجات المغربية المحلية من خلال ثلاثين جمعية تعاونية لأفضل المنتجات التي حازت على جوائز وطنية ودولية بسبب جودتها العالية.
واعتبر مغوار أن الحكومة المغربية تولي أهمية كبيرة للجمعيات الصغيرة وتدعهما في إطار سياسة ما تعرف بالتنمية البشرية المستدامة، من أجل مساعدة النساء في الأرياف على العمل في إطار شركات صغيرة لتسويق منتجاتهن المحلية التي تتم غالبا بطرق يدوية تقليدية أصيلة، ودون اللجوء للآلات أو المواد الكيميائية.
|جانب من المنتجات المغربية المعروضة بالرواق المغربي (الجزيرة)
وأوضح المسؤول المغربي أن وزارة الفلاحة تتولى دور مراقبة جودة المنتجات لتكون ذات معايير دولية، كما تتكفل بالبحث عن أسواق جديدة من خلال وسطاء دوليين.
منتجات نادرة
نجاة الكحلوني إحدى النساء المغربيات اللواتي شمرن أيديهن، وأطلقت مع صديقاتها جمعية لإنتاج أنواع مختلفة من طعام الكسكس المغربي والتوابل المحلية الأصيلة، حيث جاءت للمعرض للتعريف بمنتجاتها التي تستخدم في الطبخ المغربي، مثل بذور القزبر والكمون والزنجبيل والفلفل والعرقسوق والقرفة.
وقالت الكحلوني للجزيرة نت إن كل التوابل المعروضة تزرع محليا، ويتم جنيها وتحضيرها بطرق تقليدية على يد عشرات النساء اللواتي يعملن في إطار جمعية محلية لاقت نجاحا كبيرا، وباتت تدر دخلا جيدا لعشرات العائلات المغربية في منطقتها النائية في الأطلس المتوسط وسط المغرب.
بدوره، قال رئيس جمعية "قطر الندى" لإنتاج الأعشاب الطبية والعطرية هيبة الله الخلافة إن مشاركته في المعرض جاءت للبحث عن أسواق جديدة باعتبار باريس مركزا عالميا مهما لكبرى شركات مستحضرات التجميل.
ولفت هيبة الله في تصريح للجزيرة إلى أن شركته تنتج أنواعا جديدة من الزيوت النباتية غير المعروفة، مثل حب الرشاد وبذور الكتان واللانولين، التي تستعمل كمواد تجميلية وعلاجية، خاصة لتغذية البشرة والشعر.
وأكد هيبة الله للجزيرة نت أن تعاونيته التي رأت النور قبل أربع سنوات فقط، باتت تصدر منتجاتها لدول كبيرة مثل الصين واليابان وإيطاليا وألمانيا، وعدد من الدول العربية.
ميداليات دولية
أما تونس، فقد اختارت في رواقها عرض منتجات زراعية محلية مثل الخضار والفواكه وزيت الزيتون والتمور.
وأوضحت المسؤولة عن الرواق التونسي سعاد ميتيتي أن تونس بلد زراعي بامتياز، لأنها تتمتع بتربة خصبة وموارد مائية مهمة وجو ملائم لزراعة الخضراوات والفواكه.
وأضافت أن هذا القطاع يستأثر بـ12% من الناتج الداخلي للبلاد و11% من مجموع اليد العاملة.
واعتبرت ميتيتي أن أكثر من ثلاثين شركة تونسية جاءت للبحث عن أسواق جديدة في أوروبا، بعد تراجع الصادرات بسبب المنافسة الشرسة على المستوى العالمي.
كما كان زيت الزيتون التونسي المعروف بجودته العالمية حاضرا بقوة في المعرض من خلال عدة شركات، بينها شركة كبوديا لإنتاج الزيت العضوي، وشركة واحة نور للزيتون.
واعتبر مدير التسويق في شركة كبوديا أحمد الجزيري في تصريح للجزيرة نت أن زيت الزيتون التونسي يحظى بسمعة عالمية، وحصدت تونس العام المنصرم 15 ميدالية في عدد من المسابقات الدولية في كل من لوس أنجلوس ولندن وروما، لتتفوق على بلدان أوروبية رائدة في إنتاج زيت الزيتون الصحي مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
|الرواق الجزائري في المعرض الدولي للزراعة (الجزيرة)
تنويع الاقتصاد
الرواق الجزائري عرف بدوره حضورا لافتا لنحو عشرين شركة وطنية متخصصة في أجود أنواع التمور، إضافة إلى الخضراوات والفواكه والحمضيات.
وأوضح المسؤول عن الرواق الجزائري والأمين العام لوزارة التجارة شريف عمري في تصريح للجزيرة نت أن الهدف من المشاركة هو التعريف بالمؤهلات الزراعية لبلاده داخل السوق الأوروبية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع الصادرات، وعدم الاعتماد على عائدات النفط والغاز فقط.
من جهته، أكد صاحب شركة "دقلة" لإنتاج التمور بولاية بسكرة (جنوبي الجزائر) فتحي دعموس في تصريح للجزيرة نت أن مشاركته في المعرض جاءت بغرض إيجاد أسواق جديدة في أوروبا، خاصة أن حصاد هذا العام كان استثنائيا -حسب وصفه، إضافة إلى أن ملايين المسلمين في أوروبا يقبلون على شرائه بوفرة خلال شهر رمضان الكريم.