حضور مغاربي مهم بمعرض دولي للزراعة في باريس

تتواصل فعاليات المعرض الدولي للزراعة بباريس في دورته 56، تحت شعار "رجال ونساء وكفاءات" بحضور أكثر من ثلاثين دولة.

ومن المرتقب أن يزور المعرض أكثر من ستمئة ألف زائر من مختلف الدول الأوروبية.

ويشهد المعرض مشاركة قوية للدول المغاربية المتمثلة في كل من الجزائر وتونس والمغرب، من خلال منتجات زراعية محلية، تتمثل أساسا في أنواع مختلفة من الزيوت والحمضيات والتمور والخضار والفواكه.

معايير دولية

في الرواق المغربي راهنت وزارة الفلاحة المغربية على صغار المنتجين والشركات المتوسطة المنتجة لمختلف أنواع الزيوت، خاصة زيت "أرغان" ذا الجودة العالمية والمستخدم في مستحضرات التجميل، وزيت الصبار، وماء المورد، ومختلف التوابل محلية الزراعة والصنع.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال المسؤول عن الرواق المغربي يوسف مغوار إن وزارة الفلاحة اختارت تمثيل المنتجات المغربية المحلية من خلال ثلاثين جمعية تعاونية لأفضل المنتجات التي حازت على جوائز وطنية ودولية بسبب جودتها العالية.

واعتبر مغوار أن الحكومة المغربية تولي أهمية كبيرة للجمعيات الصغيرة وتدعهما في إطار سياسة ما تعرف بالتنمية البشرية المستدامة، من أجل مساعدة النساء في الأرياف على العمل في إطار شركات صغيرة لتسويق منتجاتهن المحلية التي تتم غالبا بطرق يدوية تقليدية أصيلة، ودون اللجوء للآلات أو المواد الكيميائية.