 دير شبيغل: "قطر للاستثمار" يسعى لشراء 5% في دويتشه بنك
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دير شبيغل: "قطر للاستثمار" يسعى لشراء 5% في دويتشه بنك

قطر تستثمر أكثر من 28 مليار دولار في ألمانيا (الجزيرة)
قطر تستثمر أكثر من 28 مليار دولار في ألمانيا (الجزيرة)

قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لقطر، يسعى لشراء حصة لا تقل عن 5% في دويتشه بنك.

وأضافت المجلة أن الجهاز قد يشتري الحصة في السوق المفتوحة أو من مجموعة "أتش أن إي" التي تملك حصة قدرها 6.3% في أكبر مصرف في ألمانيا.

وذكر تقرير المجلة أن المناقشات مع الهيئة المنظمة للأسواق المالية في ألمانيا (بافن) جارية بالفعل.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمصرف، يمتلك مستثمرون قطريون بالفعل حصة تبلغ 6.1% في دويتشه بنك.

ويبلغ حجم استثمارات قطر في ألمانيا نحو 25 مليار يورو (28.5 مليار دولار) في قطاعات عدة مثل شركات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك.

المصدر : رويترز
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