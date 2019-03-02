دير شبيغل: "قطر للاستثمار" يسعى لشراء 5% في دويتشه بنك

قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لقطر، يسعى لشراء حصة لا تقل عن 5% في دويتشه بنك.

وأضافت المجلة أن الجهاز قد يشتري الحصة في السوق المفتوحة أو من مجموعة "أتش أن إي" التي تملك حصة قدرها 6.3% في أكبر مصرف في ألمانيا.

وذكر تقرير المجلة أن المناقشات مع الهيئة المنظمة للأسواق المالية في ألمانيا (بافن) جارية بالفعل.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمصرف، يمتلك مستثمرون قطريون بالفعل حصة تبلغ 6.1% في دويتشه بنك.

ويبلغ حجم استثمارات قطر في ألمانيا نحو 25 مليار يورو (28.5 مليار دولار) في قطاعات عدة مثل شركات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك.