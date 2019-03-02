بريطانيا "المُطلَّقة".. هجرة الشركات وخيبات أمل المستهلكين

منذ صيف 2016 توالت خيبات الأمل الاقتصادية والأخبار غير السارة على الجزر البريطانية، فقد فازت فرنسا في سباق خاضته لاحتضان مقر الهيئة المصرفية الأوروبية التي ستغادر المملكة المتحدة بعد البريكست، كما فازت هولندا في سباقٍ مماثل للظفر باحتضان مقر الوكالة الأوروبية للأدوية.

كما توالت إعلانات كبريات الشركات العالمية، إذ أكدت "سوني" للإلكترونيات نقل مقرها إلى أمستردام، فضلا عن إعلان "هوندا موتور" اليابانية إغلاق مصنعها الوحيد في بريطانيا مما سيؤدي لخسارة حوالي 3500 وظيفة.

أما "نيسان" اليابانية فأعلنت هي الأخرى إلغاء خطة استثمارية لصنع السيارات في شمال شرق إنجلترا.

كما حذرت "بورش" الألمانية للسيارات من أن زبائنها البريطانيين سيصبحون مجبرين على دفع زيادة بنسبة 10% بحلول أبريل/نيسان المقبل.

وشملت موجة الهجرة الجماعية البنوك، حيث أعلن "فالكون" السويسري الخاص أنه سيوقف عملياته بالسوق البريطانية وسيبيع أصول وحدته في لندن إلى "دولفين فايننشال" البريطانية المحدودة.

أما في قطاع الطيران المدني، فقد حذرت "إيرباص" الأوروبية -وهي ثاني أكبر مجموعة لصناعة الطيران بالعالم- من أنه سيكون عليها اتخاذ قرارات صعبة بشأن استثماراتها بالمملكة المتحدة مستقبلا.

كما قالت طيران "بي أم آي" البريطانية إن أسطولها المكون من 17 طائرة توقف فعليا عن تسيير رحلات إلى أكثر من 25 مدينة أوروبية بسبب عدم قدرة الشركة على توقيع عقود طيران بالقارة العجوز.

"إيرباص" أكدت أنه سيكون عليها اتخاذ قرارات صعبة بشأن استثماراتها في بريطانيا مستقبلا (رويترز)

"أبغض الحلال" مع أوروبا

وتزامنت كل هذه الأخبار السيئة مع أحداث أخرى تهم المواطن البريطاني، فقد انهارت قيمة الجنيه الإسترليني لتجعله أفقر قليلا.

ورصدت استطلاعات رأي عدة انهيار معنويات المستهلكين وتزعزع ثقتهم، كما تؤكد ذلك شركة "جي أف كيه" التي أجرت المسح نيابة عن المفوضية الأوروبية.

وترى المواطنة البريطانية سيمون (47 عاما) أن الناخب قد عاقب نفسه في استفتاء البريكست، وصوّت دون أدنى إلمام بعواقب فعلته.

وتضيف "عُطلي خارج البلاد أصبحت باهظة التكلفة. ففنجان قهوة في إسبانيا أو وجبة واحدة بمطعم كانت تكلف مئة يورو (سبعين جنيها) من قبل، أما الآن فتكلف تسعين جنيها على الأقل".

أما التونسي صالح (39 عاما) المقيم بلندن فيقول إنه يعاني كثيرا في تحويل الأموال إلى بلده مؤكدا أن انهيار قيمة الإسترليني يعني بالضرورة أن "قيمة راتبي قد انهارت رغم وجود التزامات عائلية في انتظاري".

ويضيف أنه في ديسمبر/كانون الأول 2015 كان يمكنك أن تشتري بجنيه واحد في مكاتب الصرف 1.40 يورو، أما الآن فقيمته 1.14 يورو "والأمر ذاته بالنسبة لباقي العملات الصعبة".

إنذار أم ترويج للخوف؟

يتوقع كثيرون أن تتجاوز تحديات البريكست حدود بريطانيا، وأكدت دراسة لمعهد التنمية الألماني في يناير/كانون الثاني الماضي أن طلاق بريطانيا سيخلف 1.7 مليون فقير عبر أرجاء المعمورة، مضيفة أن أكثر الدول التي ستتضرر بالعالم النامي هي كمبوديا.

وأشار تقرير مؤسسة Resolution المستقلة ومقرها لندن إلى أن اقتصاد الجزر البريطانية تحول من واحد من أسرع الاقتصادات بمجموعة الدول الصناعية السبع إلى أبطئها بعد الاستفتاء.

كما نبهت دراسة حديثة صادرة عن مركز Global Future المعني بالاقتصاد البريطاني إلى أن المملكة المتحدة تحتاج قرابة مئتي ألف مهاجر في السنة، وحذرت من حصول أزمة حادة في اليد العاملة على المدى القصير إذا لم تبادر الوزارات البريطانية المعنية إلى توضيح خططها وسياساتها بشأن الهجرة ووضع مقيمي الاتحاد الأوروبي.