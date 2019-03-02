أميركا.. لا زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية

أصدر مكتب الممثل التجاري الأميركي إخطارا بتأجيل زيادة في الرسوم الجمركية على مستوردات صينية بقيمة مئتي مليار دولار كانت مقررة مطلع الشهر الجاري، في وقت طلبت فيه واشنطن من بكين إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية.

وقالت متحدثة باسم مكتب الممثل التجاري روبرت لايتهايزر إن الإخطار سينشر في السجل الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت أن الإخطار يؤكد أنه لم يعد من الملائم زيادة الرسوم من 10% إلى 25% بسبب التقدم في المفاوضات بين البلدين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشار الإخطار إلى أن معدل الرسوم الإضافية الذي بدأ سريانه في سبتمبر/أيلول الماضي سيبقى عند 10% حتى إشعار آخر.

وفي سياق متصل، طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الصين إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أنه طلب من الصين أن تلغي فورا جميع الرسوم المفروضة على هذه المنتجات، بما في ذلك لحوم البقر والخنزير وغيرها.

وأرجع الرئيس الأميركي سبب الطلب إلى التقدم الجيد في المفاوضات الجارية حاليا بين البلدين.

وكان مستشار البيت الأبيض لاري كودلو أعرب عن اعتقاده نهاية الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة والصين تتجهان نحو اتفاق تجاري وصفه بالتاريخي.