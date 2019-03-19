ليبيا تقر موازنة جديدة بـ34 مليار دولار
أقرت ليبيا موازنة العام الجاري بقيمة 34 مليار دولار، وزادت موازنة هذا العام بثلاثة مليارات دولار على موازنة العام الماضي.
وقالت أمس الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة، إنها اتفقت مع البنك المركزي وفاعلين آخرين على ميزانية لعام 2019 بحجم 46.8 مليار دينار ليبي (33.83 مليار دولار)، وذلك بعد سجالات دامت أشهرا.
ولم تذكر الحكومة تفاصيل إضافية عن موازنة هذا العام. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل 95% من موازنة البلاد.
وأدت الاشتباكات في ليبيا منذ سنوات لتعطل صادرات النفط، الأمر الذي كبّد البلاد خسائر زادت على 100 مليار دولار بين منتصف عام 2013 وحتى نهاية 2016.
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