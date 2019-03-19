 برأسمال 10 مليارات دولار.. قطر تطلق أكبر بنك إسلامي لتمويل الطاقة
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برأسمال 10 مليارات دولار.. قطر تطلق أكبر بنك إسلامي لتمويل الطاقة

يتوقع أن تطلق قطر البنك بالربع الأخير من العام الحالي (رويترز)
يتوقع أن تطلق قطر البنك بالربع الأخير من العام الحالي (رويترز)

تعتزم قطر إنشاء مصرف إسلامي يستثمر في قطاع الطاقة، هو الأكبر من نوعه في العالم، ومن المقرر إطلاق البنك في الربع الأخير من العام الحالي.

وقال رئيس بنك الطاقة خالد السويدي إن رأسماله المصرح سيبلغ عشرة مليارات دولار، ويكون تحت مظلة مركز قطر للمال، وسيمول مشاريع عالمية.

ويمثل إنشاء البنك نقطة تحول كبيرة بالمنطقة مما يساهم في ارتفاع نسبة صادرات الدولة من الطاقة، عبر نظام عقود إسلامية صادرة من البنك بمجال الطاقة.

وانسحبت الدوحة من منظمة أوبك اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 2019، بعد 57 عاما. ويبلغ متوسط إنتاجها نحو ستمئة ألف برميل يوميا. وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز المسال بالعالم.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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