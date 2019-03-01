تعافي السياحة ينعش آمال العاطلين في مصر

لا يتجاوز حامد 18 عاما، فهو لايزال طالبا في مدرسة ثانوية صناعية في بلدته التابعة لمحافظة المنوفية، جاء للعمل قبل بضعة أشهر في مدينة شرم الشيخ لتوفير نفقاته الشخصية.

يتقاضى حامد 1200 جنيه شهريا (68.4 دولارا)، كما يوفر له الفندق المسكن والطعام، ويعتبر عمله "فسحة"، ويتطلع لزيارة راتبه مع اكتسابه الخبرة.

وأصبح العمل في قطاع السياحة هدفا لآلاف الشباب من غير حاملي الشهادات أو أصحاب التعليم البسيط الذين لا يمكنهم السفر للخارج، بدلا من البقاء عاطلين في مدنهم وقراهم الصغيرة في مختلف محافظات مصر.

ويمكن لزوار الفنادق والمطاعم في المدن السياحية المصرية الشهيرة تمييز الوجوه الشابة التي تقوم على خدمتهم، ولكن ما لا يعلمه الزوار أن تكلفة قضاء ليلة في فنادق شرم الشيخ الفاخرة قد تتجاوز مرتب شهر كامل لهؤلاء العمال الشباب.

ويعد القطاع السياحي ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ومصدر دخل لملايين المصريين، وموردا رئيسيا للعملة الصعبة.

صورة لوصول سائحين روس إلى مطار شرم الشيخ للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات (مواقع التواصل الاجتماعي)