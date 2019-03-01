ماليزيا تواجه منافسة من بلدان سياحية ناشئة

سامر علاوي-كوالالمبور

بعث مؤشر السياحة في منطقة جنوب شرقي آسيا جرس إنذار للحكومة الماليزية التي تشكل عائدات السياحة جزءا مهما من وارداتها، وسط تراجع بأعداد الزائرين الأجانب عام 2018 مقارنة بالسنوات السابقة.

ورغم تراجع نسبة السياح فإن ماليزيا احتفظت بنمو وارداتها السياحية نظرا لزيادة إنفاق السياح، ولا سيما القادمين من الخليج العربي.

وقدرت عائدات السياحة بـ21 مليار دولار العام الماضي، بزيادة نحو مليار دولار عن العام الذي سبقه، في حين تطمح الحكومة إلى رفع عائدات السياحة إلى 25 مليار في عام 2020.

وفي حديثه للجزيرة نت اعتبر محمد بختيار نائب وزير السياحة الماليزي أن أبرز تحد يواجه هذه الصناعة في بلاده هو ظهور محطات سياحية ناشئة في جنوب شرقي آسيا، مثل فيتنام وإندونيسيا وميانمار التي تستقطب أعدادا متزايدة من السياح على حساب ماليزيا.

وفي مقابل مؤشرات تراجع أعداد السياح المقبلين على ماليزيا أشار بختيار إلى أن فيتنام شهدت العام الماضي نموا بنسبة 19% في أعداد السياح الأجانب الذي زاروها في عام 2018، وأن إندونيسيا تشهدا نموا كبيرا جدا في هذا المجال.

وبرأي نائب الوزير، فإن هذه المؤشرات تدفع المسؤولين عن قطاع السياحة الماليزي إلى إعادة النظر في أساليب الترويج السياحي القديمة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد ميزانيات إضافية للتسويق السياحي.