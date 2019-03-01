تونس.. ماجل بلعباس بوابة التهريب التي تطعم بطون الفقراء

المهربون يتحملون صعوبة رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر لإطعام أسرهم (الجزيرة)

منافذ التهريب

لا يهدأ "سطيّش" عن مراقبة المسالك والطرق المؤدية إلى مدينة ماجل بلعباس (وسط غربي تونس) حيث تنتشر الأوعية البلاستيكية التي رصّفت بانتظام، لبيعها بأسعار أقل من البنزين التونسي، فهو يعلم أن الوقود الجزائري يحظى بدعم حكومي، ما يجعل سعره في مستوى أقل بكثير من تونس، لذلك يعد تهريبه مربحا للمهربين.

يقول "سطيّش" في حديثه مع الجزيرة نت عن كيفية خروجه ودخوله من التراب التونسي وعبور الحدود إنه غالبا ما يركن سيارته في منعطف غير مرئي إذا ما أحس بخطر الدوريات الأمنية التي تمشط المكان، أو سمع صوتا غير عادي قربه، من أجل الاختباء لفترة من الوقت ثم يستأنف رحلته حال زوال الخطر.

يضحك سطيّش، ويقول دون التوقف عن إرسال القهقهات "لقد اعتدت الطريق الآن، ودوما ما أعثر على طرق وثنايا أستطيع بها تهريب بضاعتي، وتخطي الحواجز الأمنية".

ويضيف أنه يلتجئ في بعض الأحيان إلى حلول أخرى، كأن يؤمن وسيطا آخر عمليات تحرك المهربين، ويرشدهم إلى الطريق الذي تقل فيه المخاطر.

اللامبالاة الحكومية

على الرغم من الشجاعة التي يتمتع بها المهربون في سلوك الطرق الفرعية غير الوطنية فإنهم لا ينكرون وجود مخاطر حقيقية حين يجازفون بالهروب من دورية أمنية قد تلاحظهم، خاصة أن الأمنيين يطلقون النار فورا على كل مهرب لا يلتزم بتعليمات التوقف، وهذا يعني خطر الموت أثناء عمليات المطاردة.

وفقا للقاءات أجرتها الجزيرة نت، فإن أغلب المهربين لا يهتمون كثيرا لتصريحات رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد الذي يشن حربا على الفساد الذي يقول إنه أضر بالاقتصاد التونسي، ويرون أن تصريحات الخبراء الاقتصاديين عن تأزم الأوضاع في تونس لا تحدث تعاطفا لديهم، في ظل غياب المشاريع التنموية وتفاقم مشاكل البطالة.

ويؤكد ذلك أيمن الصالحي مرافق أحد المهربين الذي يرى أن تفشي التهريب مرتبط بشكل عضوي بتفشي الفقر والبطالة، وطالب عبر الجزيرة نت الدولة بإيجاد حل لمشكلة البطالة، في حين يرى ماهر مبارك أن المهربين يبحثون عن سبل لإطعام أسرهم عن طريق التهريب حتى لا يموتوا جوعا، وعلى الدولة أن تجد حلولا تنموية من أجل القضاء على الفقر والبطالة.

من جهته، يقول يونس مسعودي -الذي يعمل أيضا في مجال التهريب عبر الحدود التونسية الجزائرية- في تصريح للجزيرة نت إن التهريب أصبح ملجأ عدد كبير من أهالي ماجل بلعباس، خاصة حاملي الشهادات، بعدما أوصدت أمامهم فرصة إيجاد عمل، وهو ما جعله يلتحق بعالم التهريب.

مراقبون يربطون انتشار التهريب بتفشي الفقر والبطالة (الجزيرة)

هل من حلول؟

تمثل التجارة الموازية -التي تتغذى من السلع المهربة- أكبر قطاع مشغل في محافظة القصرين، وتعتبر المصدر الرئيس للعيش في تلك الربوع المنسية، حيث يشتغل في هذا المجال قرابة ثلث سكان ماجل بلعباس (البالغ عددهم 23 ألف ساكن)، ويجزم أغلبهم بأنهم مستعدون للتخلي عن التهريب شرط أن توفر لهم الدولة عملا.

كلما ضيقت السلطات الخناق على منافذ التهريب توقفت حركة التجارة بالمدينة لتشهد أزمة في الوقود، ناهيك عن الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية، وهو ما ساهم في إغلاق المحطات الرسمية للوقود.

ويقول المحلل الاقتصادي الصادق جنون للجزيرة نت إن للتهريب تأثيرا كبيرا على الاقتصاد التونسي، حيث إن جلب البنزين يؤثر على الأرباح الحكومية، لأنه لا يخضع إلى الرسوم الجمركية، إضافة إلى أن تجار التهريب يتسببون في خسائر كبيرة لعائدات الدولة من الضرائب، مشددا على ضرورة إرساء منهاج تنموي يقضي على البطالة.

يطفئ "سطيّش" محرك سيارته بعد رحلته المحفوفة بالمخاطر في انتظار حلول تنموية للحد من الفقر والبطالة التي أرهقته، خاصة في ظل ناقوس دقه الباحثون الاقتصاديون بشأن تطور ظاهرة التهريب ومضاره على الاقتصاد المحلي.