تركيا نحو الريادة.. سيارات محلية الصنع وطائرات مسيّرة

أعلن حسن بيوك دادا نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أن بلاده تواصل جهودها في إنتاج السيارات محلية الصنع، وكشف أنها ستنتج قريبا سيارات ذاتية القيادة، إلى جانب صناعتها لطائرات مسيرة.

وقال المسؤول التركي إنهم الآن في مرحلة اختيار الأماكن التي سيقام عليها مصنع إنتاج السيارات محلية الصنع.

وأضاف المسؤول التركي أن المصنع سيقام بمدينة بورصة القريبة من إسطنبول، ولفت إلى أن اختيار المكان الدقيق هو مهمة صعبة، بحسب ما أوردت صحيفة الحرية التركية.

نائب الوزير التركي بين أن الدراسات تُجرى على قدم وساق لاختيار المكان ومساحة الأراضي والتصميمات المتعلقة به.

وفي السياق، قال مساعد الوزير خلال جولته في مدينة بيلجيك التركية إن بلاده باتت واحدة من الدول التي تصنع الطائرات المسيرة.

وذكر المسؤول -الذي عمل في لجنة الفضاء والدفاع الجوي- إن أنقرة الآن تدخل في مجال صناعة الطيران الدفاعية بشكل جدي، وتعد بلاده من الدول المنتجة لطائرات مسيرة عالية الدقة والجودة.

وقال "إننا بلد يصنع أسلحته الخاصة، وعرباته المدرعة، وذخائره ودباباته وسلاحه الجوي".

كما كشف بيوك دادا أن بلاده ستبدأ تصنيع السيارات ذاتية القيادية، وقال "كل شيء في بلادنا هو لتحسينها وتطويرها والتقدم بها إلى الأمام، سواء من البنية التحتية أو القدرة على التحكم في الأجهزة والأدوات، ومنها السيارات قيادة الذاتية بواسطة الحاسوب".

وأضاف "كما أنتجنا طائرات مسيرة، ستنتج بلادنا سيارات بدون سائق (ذاتية القيادة)، وبلادنا تبذل جهودا كبيرة في هذا الاتجاه، وسترى هذه السيارات النور قريبا".

وأشار الوزير إلى أنه ميكانيكا لم تعد السيارة مثيرة للاهتمام، فصناعات السيارات تعد واحدة من أسهل الأمور بالنسبة لتركيا، ويجب أن نفكر في أمور أكثر إبداعية، وفق تعبيره.