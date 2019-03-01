 الدخل الشخصي في أميركا ينخفض للمرة الأولى منذ 3 سنوات
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الدخل الشخصي في أميركا ينخفض للمرة الأولى منذ 3 سنوات

الدخل الشخصي للأميركيين تراجع 0.1% في يناير/كانون الثاني الماضي (الأناضول)
الدخل الشخصي للأميركيين تراجع 0.1% في يناير/كانون الثاني الماضي (الأناضول)

انخفض الدخل الشخصي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات في يناير/كانون الثاني الماضي، مع هبوط حصص أرباح الأسهم ومدفوعات الفائدة.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة أن الدخل الشخصي تراجع 0.1% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أول انخفاض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وبعد زيادة بلغت 1% في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الدخل الشخصي 0.3% في الشهر قبل الماضي.

والدخل الشخصي يقيس القيمة الإجمالية للدخل الذي يحصل عليه المستهلكون من جميع المصادر المختلفة على أساس شهري أو سنوي.

وزادت الأجور 0.3% في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن قفزت 0.5% في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقالت الوزارة إن إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أميركا، هبط 0.5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وهذا أكبر انخفاض منذ سبتمبر/أيلول 2009، وجاء في أعقاب زيادة بلغت 0.6% في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

المصدر : رويترز
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