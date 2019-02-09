سوريا.. كيف أثر النازحون على اقتصاد القامشلي؟

قبل ستة أعوام، وضع ابن حي الكلاسة بمدينة حلب حسام زرنجي حقائبه على رصيف أحد شوارع القامشلي بمحافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا التي شهدت حركة معاكسة نزوحا وهجرة.

وقد بدأ الأهالي بالهجرة، وبيع كل ما يملكون -يقول المواطن ابن الأربعين عاما- فـ "لم يكن الوضع الأمني ولا الخدمات يسمح لنا بالعمل".

وبعد الاستقرار النسبي للوضع الأمني ومع مولدات الكهرباء بالشوارع، افتتح حسام مع أخويه محلا صغيرا لصناعة وبيع الآيس كريم صيفا، والمشبك شتاء.

لكن "عقب تحسن الأوضاع على مختلف الصعد، عدنا أنا وأخوتي إلى صنعتنا في صناعة المفروشات وغرف الاستقبال ومعدات المكاتب، وافتتحنا مشغلا باسم الشهباء".

تترقب عيناه لحظة العودة إلى منزله، حيه، مشغله، عمله في حلب.

"وجدنا الخير هنا. لم نشعر بالغربة، لهم حق علينا. سأترك أحد إخوتي هنا، وسنمدهم ببضاعة يقل سعرها عن الشراء المباشر من حلب" يضيف حسام.

ولجودة ونوعية البضاعة المُنتجة في مشغل حسام، أصبح مقصدا من مختلف المدن الأخرى.

"نبيع لمدينتي المالكية والحسكة، واشتركت مع تاجر كردي في افتتاح معرض أرض الأحلام في القامشلي، إضافة إلى بيع منتجاتنا في ثلاثة معارض أخرى".