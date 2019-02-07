قطر للبترول: أول اكتشاف كبير للغاز في جنوب أفريقيا بالتعاون مع شركاء

أعلنت قطر للبترول وشركاؤها بقيادة شركة توتال الفرنسية؛ عن أول اكتشاف كبير للغاز الطبيعي والمكثفات في المياه العميقة قبالة الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا. وأشارت إلى أن مساحة المنطقة الاستكشافية في حقل "برولبادا" تبلغ 19 ألف كلم2.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد بن شريدة الكعبي، إن الاكتشاف يعكس سلامة إستراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز نموها وتوسيع حضورها العالمي.

ويعتبر هذا أول اكتشاف يتحقق في المشاريع الدولية لشركة قطر للبترول، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية.

ويفتح هذا الاكتشاف الباب أمام أعمال تنقيب جديدة تستهدف طبقات غنية بالغاز في ذات المنطقة الاستكشافية.

وتتولى شركة توتال الفرنسية عمليات الاستكشاف في حقل "برولبادا" للغاز الطبيعي بجنوب أفريقيا، حيث تشارك في المشروع بنسبة 45%، وتمتلك قطر للبترول 25%، في حين تستحوذ شركة "سي.إن.آر" الكندية على 20%. أما النسبة المتبقية (10%) فيملكها مين ستري، وهو تحالف شركات محلية من جنوب أفريقيا.

وتتوزع مشاريع قطر للبترول للتنقيب والاستكشاف على عدد من الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا، وموزمبيق، والكونغو، إضافة إلى عمليات استكشاف في سلطنة عمان، وقبرص، والمكسيك، والبرازيل، والأرجنتين.

وأمس الأول الثلاثاء أعلنت قطر للبترول وشركة إكسون موبيل الاستثمار في مشروع "غولدن باس" لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأميركية، بغلاف مالي يفوق عشرة مليارات دولار.