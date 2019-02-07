قطر تدشن "طريق المجد" أكبر مشاريع الطرق في البلاد
|
وسيخدم الطريق نحو ثلاثين منطقة سكنية في البلاد، والعديد من المرافق الاقتصادية وملاعب كأس العالم، كما سيختصر نحو 50% من زمن الرحلة أمام مستخدمي الطريق.
وقال وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي إن طريق المجد سيحدث قفزة في قطاع النقل البري بقطر، وطفرة في التجارة الداخلية والخارجية، حيث يعزز حرية نقل السلع والمواد والأفراد من وإلى كافة المنافذ في البلاد.
وأوضح السليطي في تصريح صحفي أن الطريق يتصل مباشرة بطريق ميناء حمد جنوبا، ويسهل الوصول إلى ميناء راس لفان وميناء الرويس شمالا، فضلا عن أنه يسمح بسهولة الوصول إلى مطار حمد الدولي.
من جهته قال وزير البلدية والبيئة عبد الله السبيعي إن إطلاق اسم "طريق المجد" له مدلول ومغزى كبيران، موضحا أن الاسم جاء تيمنا بـ"تميم المجد" رمز الصمود والعزة في مواجهة الحصار المفروض على قطر من قبل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو/حزيران 2017.
- فورين بوليسي: واشنطن بددت مليارات الدولارات على جيوش عربية فاشلة
- في أزمة غير مسبوقة.. فرنسا تسحب سفيرها من إيطاليا احتجاجا
- بملايين المشاهدات.. "الشيخ" فضل شاكر يعود إلى الغناء رسميا
- "هدية الرب أم فخ الشيطان؟".. مصر وتركيا وإسرائيل على صفيح غاز المتوسط
- النواب الأميركي يوسع التحقيق بشأن صلات ترامب بروسيا والسعودية