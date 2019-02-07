من هو مرشح ترامب لرئاسة البنك الدولي؟

رشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادي ديفيد مالباس -أحد منتقدي سياسة البنك الدولي- لرئاسة هذه المؤسسة الرئيسية التي تقدم قروضا لمشاريع التنمية في العالم.

مالباس البالغ من العمر 62 عاما هو أحد كبار المسؤولين بوزارة الخزانة، ويعد خيارا مثيرا للجدل.

لكن في حال حصل ترامب على تأييد أغلبية الأعضاء في البنك -ولاسيما الدول الأوروبية- لتعيينه، فستكون لديه الفرصة لإعادة رسم سياسة البنك.

وقال الرئيس إن مالباس رجل استثنائي "وإنه الشخص المناسب لشغل هذا المنصب الشديد الأهمية".

ويضع ترشيح مالباس أحد أنصار ترامب -ومن المشككين بالمنظمات متعددة الأطراف- على بداية الطريق للوصول لرئاسة البنك الذي تعهد بتقديم نحو 64 مليار دولار للدول النامية بالسنة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2018.

ويقدم البنك قروضا لمشاريع التنمية في العالم، بهدف الحد من الفقر.

وطُرح اسم مالباس الخبير بالشؤون الدولية غداة إعلان استقالة جيم يونغ كيم مطلع السنة.