7 ملايين سعودي بلا حسابات بنكية و أغلب السكان لا يدخرون

كشفت دراسة سعودية أن 6.9 ملايين شخص في المملكة لا يملكون حسابات بنكية، منهم أربعة ملايين امرأة، في حين أن 44% من السعوديين فقط يتمكنون من الادخار، فما الأسباب؟

وبحسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية ونشرت نتائجها صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن هذه النتائج تعني أن 72% من السعوديين يملكون حسابات فعّالة، مقابل 28% بلا حسابات، بينهم 60% من النساء.

وأشارت الدراسة حول مؤشرات الشمول المالي المتعلقة بالادخار والاقتراض بين السعوديين، إلى أن 7% يتجنبون التعامل مع البنوك لأسباب عقائدية.

وتفيد نتائج الدراسة بأن نسبة الفجوة في ما يتعلق بتملك الحسابات البنكية بلغت 22% لصالح الذكور، بينما وصلت نسبة السعوديين المقترضين (أغلبهم من البنوك) نحو 31%.

وأرجعت الدراسة أسباب عدم تملك حساب بنكي إلى عدم توافر الأموال الكافية لدى 66% من السعوديين الذين لا يملكون حسابات بنكية، ونحو 7% لأسباب عقائدية، و8% لعدم الثقة في التعاملات البنكية، و19% لأسباب أخرى.

الدراسة أشارت إلى أن السعودية تستهدف رفع نسبة تملك الحسابات البنكية في البلاد إلى 80% عام 2020.

ضعف الادخار

وبخصوص الادخار فقد أظهرت الدراسة أن 44% من السعوديين فقط يتمكنون من الادخار، بينهم 41% نساء، في حين يفضل 30% من السعوديين الادخار بعيدا عن البنوك.

وقالت الدراسة إن هناك حاجة ماسة للنظر إلى احتياجات الفئات الأقل شمولا في المملكة، وتصميم السياسات والبرامج لمراعاة احتياجاتهم، وتمكينهم من تحسين حياتهم، وضمان استقلالهم المالي، والتقليل من فرص عوزهم.

وشدد على الحاجة إلى مبادرات خاصة بالفئات الأقل حظا وغير المدمجة ماليا، بما ينعكس إيجابا على مؤشرات الشمول المالي، ويضمن التمكين والاستقلال والكفاية المالية لهذه الفئات.