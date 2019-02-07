هيئة الأشغال القطرية تتولى فحص الطرق الكويتية

خاص-الكويت

كشفت مصادر كويتية أن هيئة الأشغال القطرية ستتولى فحص عدد من مشاريع الطرق وخلطات الإسفلت بالكويت، في ظل استمرار الشكاوى من تردي البنية التحتية في البلاد.

وقالت المصادر -التي فضلت عدم ذكر اسمها- لمراسل الجزيرة نت إن الجانبين القطري والكويتي سيوقعان اتفاقية تعاون ثنائي الأسبوع المقبل لتبادل الخبرات في مشاريع صيانة وتنفيذ الطرق.

وذكرت أن الجانبين عقدا ورشة عمل بالكويت بين يومي 15 و17 يناير/كانون الثاني الماضي، وترأس الوفد القطري خلالها مدير إدارة المختبرات في هيئة الأشغال خالد العمادي.

وانتهت الورشة حينها إلى اتفاق مبدئي ستتممه مذكرة التعاون، وبموجب هذا الاتفاق يتولى أحد مختبرات الطرق القطرية الحاصل على شهادة "أيزو" فحص مشاريع الطرق والخلطة الإسفلتية في دولة الكويت، بوصفه طرفا ثالثا يمثل الحكومة الكويتية أمام الشركات والمكاتب الاستشارية المنفذة للمشاريع، إلى حين الانتهاء من تجهيز مختبر الطرق الكويتي بالمعدات والخبرات اللازمة.

وفي إطار التعاون فحص الجانب القطري ثلاث عينات للخلطة الإسفلتية المستخدمة ومادة البوتمين، وكذلك أجزاء من المشاريع المنفذة. كما سيتبادل الجانبان الخبرات لتدريب كوادر قطرية وكويتية في الجهات ذات الصلة.

بدورها أعلنت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان في الكويت جنان بوشهري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الكويت ستتعاون مع أشقائها في دول مجلس التعاون على مستوى مختبرات الطرق والخلطة الإسفلتية، مشيرة إلى بدء الاستعانة بمختبر عالمي لفحص الإسفلت.

متورطون بالفساد

من جهة أخرى، كشفت بوشهري عن إحالة قياديين في كل من وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق؛ إلى هيئة مكافحة الفساد الحكومية على خلفية غرق البلاد بعد الأمطار التي شهدها شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وشهدت الكويت خلال الشهر المذكور أمطارا غزيرة تحولت إلى سيول في بعض المناطق، مما أدى إلى غرق وجرف كثير من السيارات. كما غمرت المياه سراديب كثير من المنازل في أكثر من منطقة، وهي الأزمة التي كشفت عن تهالك البنية التحتية في البلاد.

ويعاني الكويتيون من سوء أوضاع الطرق في البلاد وعودة ظاهرة تطاير حصى الشوارع إلى الواجهة مجددا عقب سقوط الأمطار. كما احتلت الكويت المرتبة الـ61 في مؤشر التنافسية العالمية على مستوى البنية التحتية من بين 140 دولة على مستوى العالم.