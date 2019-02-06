وجهات جديدة للخطوط القطرية رغم الحصار

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن الشركة افتتحت 25 وجهة جديدة خلال 2018 رغم ظروف الحصار المفروض على الدوحة منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

وأضاف الباكر أمس الثلاثاء أن عدد طائرات الخطوط القطرية ارتفع إلى 230 طائرة، فضلا عن ستين وجهة خاصة للشحن الجوي.

وتابع "قمنا بتحويل الحصار إلى فرصة مواتية للابتكار والتنويع، وعملنا على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار".

وأكد أن الخطوط القطرية استعرضت قوة عملياتها وصلابتها خلال هذا الحصار، وذلك استمرارا لصمود دولة قطر وتحديها لتبعات هذا الحصار.

وكان الباكر أعلن أن "القطرية" في المراحل النهائية لإبرام اتفاق شامل للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في وقت انتقد هنريك هولولي المدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية الحصار الجوي المفروض على قطر، واصفا إياه بالأمر الذي لم يكن بالمقدور تصور وقوعه قبل ساعات من تنفيذه.

وتقول الخطوط القطرية إنها إحدى أسرع شركات الطيران نموا عالميا، وتشغل أسطولا يتجه إلى أكثر من 160 وجهة رئيسية للعمل والسياحة بالقارات الست عبر مقر عملياتها مطار حمد الدولي.

وأوجدت قطر منذ يونيو/حزيران 2017 خطوطا تجارية جوية وبحرية وبرية جديدة، لتفادي قيود الحصار المفروض عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر.