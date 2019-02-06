إقبال عالمي على السيارات المصنعة بتركيا

قالت صحيفة صباح التركية إن سيارة "رينو كليو" (Renault Clio) المصنعة بمدينة بورصا التركية قفزت إلى المركز الثاني بين قائمة الأكثر مبيعا في أوروبا، واحتلت المركز الأول في فرنسا.

وحافظت سيارة تويوتا (سي إتش آر) المصنعة في أدابازاري (شمال غربي تركيا) على لقب الأكثر مبيعا بين محركات السيارات في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيارات المصنعة في تركيا لا تزال المفضلة عالميا، حيث تحافظ على مراتبها المُرتفعة حول العالم.

فمنذ عام 2018 وطراز "كليو" -الذي يتم تصنيعه في مصنع أوياك رينو بمدينة بورصا التركية- مستمر في التوسع، إلى أن تمكن من الحصول على المركز الثاني بين الأكثر مبيعا في أوروبا أخيرا، وفق الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فإن مبيعات طراز كليو ارتفعت 2% مقارنة بعام 2017 بعد بيع 336 ألف وحدة منه، ليحتل المركز الثاني بعد "فولكس فاجن جولف"، في حين كان المحرك يحتل المركز الثالث بين الأكثر مبيعا في أوروبا عام 2017.

وقالت الصحيفة إن مبيعات طراز "رينو كليو" احتلت المركز الأول في وطنه الأم فرنسا، حيث تم بيع 123.6 ألفا خلال عام 2018، مقابل 117 ألف وحدة في 2017.

وأكدت الصحيفة أن طراز "سي إتش آر" الهجين الذي يتم تصنيعه في مصانع تويوتا الواقعة في أدابازاري حافظ على لعب دور الأكثر مبيعا في العالم، حيث تم بيع 202.3 ألف وحدة من هذا الطراز، الذي يعد واحدا من 39 طرازا مختلفا لتويوتا.

وقالت الصحيفة إنه تم تخصيص مبلغ مئة مليون يورو للاستثمار في تصنيع المحركات الهجينة، كما تم تخصيص 3.7 مليارات ليرة تركية لتحديث المصانع.

وبموجب ذلك، ستقوم مصانع "أوياك رينو" باستيراد بعض المستلزمات من الخارج بقيمة 433 مليون دولار أميركي.