ذهبت مع صاحبها للقبر.. كلمة سر رقمية تحرم العملاء من 190 مليون دولار

أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن مالكا لأكبر بورصة في كندا للعملات المشفرة توفي بشكل مفاجئ عن عمر ثلاثين سنة آخذا معه كلمة السر الوحيدة لحساب رقمي يحتوي على بيانات لأموال عشرات الآلاف من العملاء تبلغ نحو 190 مليون دولار.

هذا الأمر يطرح عديد التساؤلات بشأن أمن وأمان شبكات العملات الرقمية وفق مراقبين.

وذكرت الصحيفة أن جدلا بدأ داخل المنتديات الإلكترونية حد وصف الأمر بالمؤامرة عندما أبلغت زوجة جيرالد كوتون -الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوادريغا- عن وفاة زوجها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكشفت جينيفر روبرتسون في 14 يناير/كانون الثاني أن زوجها توفي بسبب مضاعفات مرض كورونا في 9 ديسمبر/كانون الأول أثناء سفره إلى الهند.

وبحسب الصحيفة لم يترك كوتن أي أثر يفيد بالعثور على كلمة المرور أو مفتاح للوصول إلى محفظة رقمية تحتوي على 250 مليون دولار كندي من عملة بتكوين وغيرها من العملات المشفرة الأخرى لفائدة أكثر من مئة ألف مستخدم وعميل.

وتقول إفادة موقعة من زوجة كوتن إن الشركة لم تتمكن من الوصول إلى الأموال منذ وفاة زوجها، وتضيف أن الشركة استأجرت متخصصا في فتح المحافظ الرقمية لكنه لم ينجح.

ويقول المصدر ذاته إن عملاء كوادريغا تعرضوا لضربة أخرى الأسبوع الماضي عندما أعلنت الشركة أنها تقدمت بطلب للحماية من الدائنين.