 مصر تعتزم تجديد عقد استيراد الخام العراقي
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مصر تعتزم تجديد عقد استيراد الخام العراقي

الملا: سيتم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر خلال أسابيع (رويترز)
الملا: سيتم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر خلال أسابيع (رويترز)

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الثلاثاء أن بلاده تعتزم تجديد عقد استيراد الخام العراقي لعام آخر وبالكميات نفسها.

وقال الوزير إن مصر بصدد تجديد اتفاقية استيراد الخام من العراق بواقع مليون برميل شهريا.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي خُصص لإعلان تفاصيل مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2019)- أن الهدف هو تدبير الإمدادات اللازمة للاستهلاك المحلي.

ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عام 2017 لاستيراد 12 مليون برميل من خام البصرة لتكريرها في المعامل المصرية.

كما قال الوزير في المناسبة ذاتها إن مؤتمر "إيجبس 2019" سيشهد الإعلان عن نتيجة المزايدة العالمية التي طرحتها هيئة البترول للتنقيب عن البترول والغاز في 11 منطقة.

وأشار إلى أنه سيتم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر خلال أسابيع.

وفي موضوع ذي صلة، قال الملا إن مصر ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بالكامل خلال العام الجاري، على أن يتم إعلان المبالغ التي تم سدادها تفصيلا بنهاية العام المالي في يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : وكالات
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