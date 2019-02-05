ماذا تقترح أوروبا لتقوية اليورو أمام دولار؟

خالد شمت-برلين

اعتبر كلاوس ريغلينغ، رئيس صندوق آلية الاستقرار المالي الأوروبي (أي أم أس) أن تقوية الوضع العالمي للعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، وتعزيزها كمنافس قوي للدولار الأميركي يتطلب إصدار سندات أوروبية متوسطة وطويلة الأجل باسم كافة الدول الأعضاء بمنطقة اليورو.

وقال ريغلينغ -في تصريحات نقلتها أسبوعية دير شبيغل الألمانية- إن سندات اليورو الموحدة الخالية من المخاطر هي الوحيدة القادرة على تحقيق سوق الأسهم والأوراق المالية الأوروبية لمستوى قوي من العمق والسيولة، مماثل للموجود في سوق السندات الحكومية الأميركية.

وسعيا لاسترضاء بلده ألمانيا التي ترفض حكومتها حتى اليوم إصدار سندات خزانة أوروبية موحدة، دعا ريغلينغ إلى تجاوز مشكلة الاختلال الهيكلي وعدم المساواة الموجودة بين ميزانيات معظم دول منطقة اليورو، عبر تعزيز هذه الدول للثقة بسياساتها المالية وبموازناتها العامة.

جدل ومخاوف

وقدر رئيس صندوق آلية الاستقرار المالي الأوروبي إصدار أول سندات يورو موحدة خلال عقد أو عقدين، واعتبر أن جعل اليورو أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين ومنافسا قويا للدولار الأميركي ، يتطلب استكمال تحويل منطقة العملة الأوروبية الموحدة لاتحاد مصرفي، واتمام إنشاء سوق لرأس المال الأوروبي.

وتوقعت مجلة دير شبيغل أن تجدد تصريحات ريغلينغ إشعال جدل محتدم منذ فترة حول إصدار سندات أوروبية موحدة بين دول منطقة اليورو، خاصة ألمانيا التي تعارض حكومتها إصدار هذه السندات لتخوفها من تسببها بتداعيات سلبية لها كتحميلها مسؤولية تجاه أزمة الديون الإيطالية المستفحلة.