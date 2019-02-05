"القطرية" بالمرحلة النهائية لاتفاق نقل جوي مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن الشركة في المراحل النهاية لإبرام اتفاق شامل للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي.

وقال الباكر "اتخذنا خطوات جريئة بالموافقة على بنود خاصة بالمنافسة العادلة والجوانب الاجتماعية والممارسات التجارية والشفافية".

وأضاف أن الاتفاق سيسمح لشركات الطيران الأوروبية بفرص تجارية غير محدودة عكس ما كان سابقا.

ولا يفرض الاتفاق الجديد على الشركات الأوروبية أن يكون لديها وكلاء مبيعات في قطر مقابل تسيير رحلات إليها.

وكانت الخطوط القطرية توصلت إلى اتفاق مماثل مع الولايات المتحدة العام الماضي بعد نزاع دام ثلاثة أعوام.