وزارة الطاقة الأميركية: إعلان مرتقب عن استثمارات قطرية

قالت وزارة الطاقة الأميركية إن وزير الطاقة الأميركي ونظيره القطري وممثلين عن شركة إكسون موبيل ومنشأة غولدن باس للغاز سيعلنون عن استثمار قطري في الولايات المتحدة.

ولم تحدد الوزارة طبيعة الإعلان الذي سيكون في وقت لاحق من اليوم.

وكانت رويترز نقلت عن مصادر خلال الأسبوع الماضي قولها إن قطر للبترول وإكسون موبيل ستمضيان قدما في مشروع بقيمة عشرة مليارات دولار لتوسعة منشأة للغاز المسال في ولاية تكساس.

وهذا المشروع جزء من خطط قطر للبترول لاستثمار عشرين مليار دولار في الولايات المتحدة.

وتعزز إكسون وقطر تحالفا عالميا في مشاريع للغاز الطبيعي المسال يمتد من الولايات المتحدة إلى موزمبيق.

ويرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي للغاز المسال بأكثر من المثلين إلى 550 مليون طن سنويا بحلول 2030.