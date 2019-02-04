هل يمكن للصين أن تشكل تهديدا كبيرا لصناعة النفط؟

أضحى استمرار الأزمة الاقتصادية في الصين أمرا مثيرا للقلق، حيث بات تباطؤ النمو في هذا البلد يشكل تهديدا وشيكا لمختلف الأنشطة الاقتصادية بمعظم دول العالم.

وفي مقال نشر بموقع "أويل برايس" الأميركي، سلط الكاتب فيليب فيليغر الضوء على تداعيات التباطؤ الاقتصادي الصيني على صناعة النفط، حيث يعتبر النمو الاقتصادي هناك الدافع الأساسي لزيادة استهلاك النفط الخام في العالم.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، تستحوذ الصين على ثلث الزيادة المتوقعة من استهلاك النفط العالمي لسنة 2019.

وبحسب الكاتب، يكمن الخطر الحقيقي في أنه عندما سينخفض نمو الطلب على النفط الصيني ترتفع قدرة المصافي الصينية على تكرير النفط.