أزمة فنزويلا.. الخطر الرئيسي الذي تستخف به أسواق النفط
قال تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي إن تجار النفط أدركوا أخيرا أن الحملة الأميركية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من خلال فرض الحظر على صادرات النفط الفنزويلية، قد تؤدي إلى اضطرابات ضخمة في السوق.
ومن المحتمل -بحسب التقرير- أن تؤدي الحملة الأميركية لدعم الانقلاب في فنزويلا إلى ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت أسعار النفط الجمعة الماضي 3% على خلفية فرض واشنطن عقوبات على صادرات فنزويلا.
وأشار الكاتب نيك كانينغهام إلى أن العقوبات الأميركية تمنع الكيانات الأميركية من التعامل مع شركة النفط الفنزويلية، مما يشكل تهديدا لصادرات النفط الفنزويلية، وتستورد مصافي الولايات المتحدة للنفط حوالي 500 ألف برميل من النفط الفنزويلي يوميا.
وتنص العقوبات على أنه يجب على عائدات النفط أن تحفظ في صندوق ائتمان يديره زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا.
ومن المتوقع أن يدفع هذا الأمر نيكولاس مادورو إلى اتخاذ قرار بشأن وقف صادرات النفط الفنزويلية للولايات المتحدة الأميركية.
وقد تتغير وجهة الشحنات الفنزويلية -يقول التقرير- نحو مشترين آخرين في جميع أنحاء العالم، لكن شركة النفط الفنزويلية ستجبر على تخفيض أسعارها المعتادة، في وقت يوجد فيه عدد ضئيل من المصافي حول العالم قادرة على تكرير النفط الفنزويلي الثقيل.
وأوضح الكاتب أن عملية تكرير خام فنزويلا الثقيل تتطلب مزجه بمادة مخففة ليصبح منتجا قابلا للتصدير. وإلى حد الآن، تستورد شركة النفط الفنزويلية هذه المادة المخففة من الولايات المتحدة الأميركية، وفي ظل العلاقة المتوترة بين البلدين حاليا، فإنه من غير الواضح كيف ستتخطى فنزويلا هذه العقبة، يؤكد التقرير.
|حملة أميركا ضد مادورو قد ترفع أسعار النفط بالأسواق (رويترز)
العملة الصعبة
تعتبر شحنات النفط الموجهة للولايات المتحدة الوحيدة التي تدر على البلاد العملة الصعبة، أما بالنسبة للجزء الأكبر من شحناتها الموجهة نحو دول أخرى على غرار الصين وروسيا، فتأتي في إطار التعويض عن القروض السابقة.
ومن المحتمل أن يتم تكثيف الصادرات الفنزويلية نحو الصين وروسيا والهند لتعويض المعاملات مع الولايات المتحدة، يعتقد الكاتب.
وأشار الكاتب إلى أن الصراع على السيطرة على شركة النفط الفنزويلية قد احتدم.
وعلى الرغم من أن مادورو لا يزال يمسك بزمام الأمور، فإن من شأن التنافس على التحكم بكل من أعمال الشركة وحساباتها المصرفية أن يؤدي إلى اضطرابات غير متوقعة، خاصة وأن الشركة الفنزويلية تمر بفترة عصيبة.
وعلى المدى المتوسط -يقول التقرير- من المتوقع أن تتسبب الأزمة في فنزويلا في هبوط أسعار النفط، لأن الحكومة الجديدة ستعمل على وضع حد لسوء تسيير شركة النفط الفنزويلية، وإعادة إحياء إنتاج النفط في فترة وجيزة.
لكن هذا التحليل -يؤكد الكاتب- مبالغ فيه، إذ يقول المحللون بقيادة الخبير بول هورسنيل إنه "حتى إذا شهدنا انتقالا سلميا للحكومة، فإننا لا نتوقع نموا سريعا في إنتاج النفط الفنزويلي على المدى القريب، فمن المرجح أن يستغرق الحد من التراجع وتحقيق الاستقرار سنوات".
وأشار الكاتب إلى أن الأزمة التي تمر بها فنزويلا تؤثر على أسواق النفط بصفة عامة.
أصدقاء الشرق الأوسط
واعتبر الكاتب أن ثقة المسؤولين الأميركيين باستعداد "أصدقاء الشرق الأوسط" لسد النقص فيما يتعلق بالعرض ليست في محلها، لكون الولايات المتحدة تسببت في خلق بعض التوترات مع "أصدقائها في الشرق الأوسط" من خلال مطالبتهم بزيادة إنتاج النفط في إطار العقوبات المفروضة على إيران، الأمر الذي زعزع ثقة الرياض في الولايات المتحدة، وفق تعبير الكاتب.
وأفاد وزير النفط السعودي خالد الفالح بأن السعودية ستخفض من إنتاجها للنفط إلى حدود 10.1 ملايين برميل في اليوم خلال شهر فبراير/شباط الحالي، وستحافظ على هذا المستوى من الإنتاج طيلة ستة أشهر، وفق الاتفاقية التي تربطها بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين آخرين.
وقال الكاتب "إلى الآن، لا توجد أي مؤشرات تدل على رغبة السعوديين في مساعدة واشنطن مرة أخرى".
وحسب مجموعة كوميرز بنك فإن "الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط الفنزويلي، علاوة على الاضطرابات في ليبيا قد يسهلان، ولو عن غير قصد، على منظمة الأوبك مهمة إعادة التوازن إلى سوق النفط من خلال اللجوء إلى خفض الإنتاج"، ينقل الكاتب.