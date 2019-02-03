أزمة فنزويلا.. الخطر الرئيسي الذي تستخف به أسواق النفط

قال تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي إن تجار النفط أدركوا أخيرا أن الحملة الأميركية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من خلال فرض الحظر على صادرات النفط الفنزويلية، قد تؤدي إلى اضطرابات ضخمة في السوق.

ومن المحتمل -بحسب التقرير- أن تؤدي الحملة الأميركية لدعم الانقلاب في فنزويلا إلى ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط الجمعة الماضي 3% على خلفية فرض واشنطن عقوبات على صادرات فنزويلا.

وأشار الكاتب نيك كانينغهام إلى أن العقوبات الأميركية تمنع الكيانات الأميركية من التعامل مع شركة النفط الفنزويلية، مما يشكل تهديدا لصادرات النفط الفنزويلية، وتستورد مصافي الولايات المتحدة للنفط حوالي 500 ألف برميل من النفط الفنزويلي يوميا.

وتنص العقوبات على أنه يجب على عائدات النفط أن تحفظ في صندوق ائتمان يديره زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا.

ومن المتوقع أن يدفع هذا الأمر نيكولاس مادورو إلى اتخاذ قرار بشأن وقف صادرات النفط الفنزويلية للولايات المتحدة الأميركية.

وقد تتغير وجهة الشحنات الفنزويلية -يقول التقرير- نحو مشترين آخرين في جميع أنحاء العالم، لكن شركة النفط الفنزويلية ستجبر على تخفيض أسعارها المعتادة، في وقت يوجد فيه عدد ضئيل من المصافي حول العالم قادرة على تكرير النفط الفنزويلي الثقيل.

وأوضح الكاتب أن عملية تكرير خام فنزويلا الثقيل تتطلب مزجه بمادة مخففة ليصبح منتجا قابلا للتصدير. وإلى حد الآن، تستورد شركة النفط الفنزويلية هذه المادة المخففة من الولايات المتحدة الأميركية، وفي ظل العلاقة المتوترة بين البلدين حاليا، فإنه من غير الواضح كيف ستتخطى فنزويلا هذه العقبة، يؤكد التقرير.